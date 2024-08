Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκανε την πρώτη του ανάρτηση ως παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR δείχνοντας από τη πρώτη στιγμή τις... προθέσεις του.

Ο Τούρκος σέντερ αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη των Πρωταθλητών Ευρώπης και όπως φαίνεται του έχει ανοίξει για τα καλά η όρεξη!

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την απόκτησή του, ο Γιούρτσεβεν εξέφρασε τον ενθουσιασμό του αλλά αποκάλυψε και τον μεγάλο του στόχο!

«Ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Back to back. Σύντομα...» ανέφερε χαρακτηριστικά στο ποστάρισμά του, θέλοντας να δείξει και τις... διαθέσεις του.

Excited to be here! Back to back ☘️ 🔜 🏆 https://t.co/Eo7cO8hFVH