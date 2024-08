Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν για τα επόμενα 2 χρόνια (1+1).

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν, με τον Τούρκο σέντερ να έχει υπογράψει με το «τριφύλλι» για τα επόμενα 2 χρόνια (1+1).

It's official! Yurtseven is now a Panathinaikos BC AKTOR player ✍🏼



Let's welcome him to the Green Family 💚



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ομέρ Γιουρτσεβέν 🤝



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ομέρ Γιουρτσεβέν 🤝