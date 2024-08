Η Άλμπα Βερολίνου ανακοίνωσε ότι ο Ματ Τόμας θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της γερμανικής ομάδας και τη σεζόν 2024-25!

Για δεύτερη σερί χρονιά ο Αμερικανός γκαρντ θα αποτελέσει μέλος της Άλμπα Βερολίνου, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα από τη διοίκηση της ομάδας.

Ο Ματ Τόμας πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν σε ατομικό επίπεδο και ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης αγωνιστικής χρονιάς.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έμεινα στην Άλμπα. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που μπόρεσα να μείνω για δεύτερη σερί σεζόν στην ίδια ομάδα. Το να έχω αυτή τη συνέχεια και τη σταθερότητα ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην απόφασή μου» ήταν το σχόλιο του Τόμας λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση της Άλμπα.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν αγωνίστηκε σε 30 παιχνίδια της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 10.1 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ, σουτάροντας με 47% στα δίποντα, 43% στα τρίποντα και 89% στις βολές.

Business is not finished: Matt bleibt Berliner! 💛💙



Unser Shooting Guard @Theiceman_21 hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert und macht auch in der kommenden Saison die Dreierlinie im ALBA-Trikot unsicher. 🎯



🔗 Alle Infos: https://t.co/PBz44QmnDZ pic.twitter.com/nzxrAkMhDi