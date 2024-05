Ο Κέβιν Πάνγκος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Βαλένθια κόντρα στην Ανδόρα και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ενημέρωσή της η Βαλένθια, ο Κέβιν Πάνγκος θα αναγκαστεί να παραμείνει εκτός δράσης για όλο το υπόλοιπο της σεζόν εξαιτίας τραυματισμού που αποκόμισε σε αγώνα του ισπανικού πρωταθλήματος.

Πιο συγκεκριμένα, ο 31χρονος γκαρντ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον τένοντα του αριστερού του ποδιού, κάτι το οποίο θα τον στερήσει από τα πλάνα του προπονητή της ισπανικής ομάδας μέχρι και το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ ύστερα από τις εξετάσεις.

Ο Πάνγκος της φετινή σεζόν στην Euroleague, με τη φανέλα της Βαλένθια είχε κατά μέσο όρο από 1,9 πόντους με 2,3 ασίστ ενώ στα πρώτα ματς της χρονιάς ως παίκτης του Ετόρε Μεσίνα στην Αρμάνι Μιλάνο είχε από 7,2 πόντους με 1,8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

