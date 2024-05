Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την ιστορική πρόκριση του Παναθηναϊκού AKTOR στο Final Four της Euroleague ύστερα από 12 χρόνια, στέκεται στις δηλώσεις του δικαιωμένου Αταμάν οι οποίες... χλευάστηκαν πριν από πεντέμισι μήνες, ενώ εξηγεί ότι η «πράσινη» εκτόξευση αποτυπώθηκε και από την πρόωρη ανανέωση του Κέντρικ Ναν.

Μετά το τέλος του Game 5 και την τεράστια πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο, ο Νίκος Παπαδογιάννης με ρώτησε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Gazzetta: «Πόσα χρόνια έχεις να πας Final Four Γιώργο;» Η απάντηση που έδωσα; «Ήμουν νιος και γέρασα...» Ε, τι; Άδικο είχα;

Έπρεπε να γυρίσω πίσω 12 χρόνια. Στην Κωνσταντινούπολη. Όταν οι «πράσινοι» έδιναν για τελευταία φορά ραντεβού με την τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Που να 'ξεραν τότε στην ομάδα και στον οργανισμό του Παναθηναϊκού ότι τα επόμενα χρόνια θα έβλεπαν τα Final Four μόνο με τα κιάλια; Είχαν γίνει άγνωστη έννοια. Ένα άπιαστο όνειρο. Ένας ανέφικτος -σε κάποιες ωστόσο χρονιές- στόχος.

Όμως για τα πάντα υπάρχει το πλήρωμα του χρόνου. Η υπομονή και η επιμονή ανταμείβονται. Άλλες φορές σύντομα και κάποιες άλλες φορές πιο αργά. Σε αυτήν την 12ετία ο μπασκετικός Παναθηναϊκός πέρασε πό διάφορα στάδια. Έχοντας καλές και άσχημες στιγμές. Σε όλα τα επίπεδα. Υπήρξαν στιγμές που θα μπορούσε πράγματι να φτάσει σε ένα Final Four αλλά τόσο το 2017 όσο και το 2018 ατύχησε να βρει στο δρόμο του τις μετέπειτα πρωταθλήτριες Ευρώπης.

«Τρύπησε» το ταβάνι του

Έκτοτε είχε ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και μετά το ξέσπασμα της πανδημίας η ομάδα «βολόδερνε» στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης. Αποκορύφωμα; Η περσινή σεζόν. Στην 17η θέση. Μια θέση πριν από την τελευταία! Αν έλεγε κάποιος πριν από έναν χρόνο ότι ύστερα από 365 ημέρες ο Παναθηναϊκός θα βρισκόταν στο Final Four, το πιθανότερο θα ήταν να τον έδεναν με ένα ζουρλομανδύα και να τον έστελναν στην ευχή της Παναγίας.

Αυτό που έχει κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός ισοδυναμεί με πραγματικό άθλο. Η πρόκριση στο Final Four όχι μόνο ξεπέρασε ΚΑΘΕ προσδοκία στο ξεκίνημα της σεζόν αλλά αποτελεί πραγματική υπέρβαση. Οι «πράσινοι» έχουν «τρυπήσει» το ταβάνι τους και έχουν φτάσει στο σημείο να απέχουν 80 λεπτά (σ.σ. χωρίς παρατάσεις) από το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague. Καταλαβαίνετε για ΠΟΣΟ τεράστια είναι η υπέρβαση που έχουν κάνει;

Βέβαια όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός «τρώγοντας έρχεται η όρεξη» και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ολοένα και ανέβαινε επίπεδο, άλλο τόσο μεγάλωναν και ο στόχοι. Κακά τα ψέματα. Εδώ που έφτασαν οι «πράσινοι» είναι ικανοποιημένοι; Σε καμία περίπτωση. Στόχος πλέον είναι το τρόπαιο και μόνο το τρόπαιο. Και αν υπάρχει κάποιος ο οποίος το πίστεψε πρώτος απ' όλους, δεν σταμάτησε να το λέει, δεν έχασε ποτέ την πίστη και την αυτοπεποίθησή του, αυτός δεν είναι άλλος από τον Εργκίν Αταμάν.

Δεν ξέρατε, δεν ρωτήσατε;

Ήταν 21 Νοεμβρίου 2023: Στο περιθώριο της έναρξης χορηγικής συμφωνίας ο Τούρκος τεχνικός είχε πει χαρακτηριστικά: «Πολύ σύντομα θα έχουμε sold out σε όλα τα ματς. Να κλείσουν οι φίλαθλοι μας τα εισιτήρια για τα επόμενα ματς, για τα play-offs και ίσως για Final Four. Θα παλέψουμε για τον τίτλο της Euroleague».

Σ' εκείνη τη χρονική περίοδο, ο Παναθηναϊκός είχε 5-4 ρεκόρ έχοντας παρουσιάσει πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να έχει και 6-7 ρεκόρ τρεις εβδομάδες αργότερα. Όμως εκεί ο Αταμάν! Έκανε λόγο για play off, Final Four και κατάκτηση της Euroleague. Ποιος να του πει, τι τώρα; Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα πρέπει να νιώθει ΑΠΟΛΥΤΑ δικαιωμένος. Να κοιτάζει τους πάντες με... μισό μάτι, με υποτιμητικό βλέμμα, να βάζει το δάχτυλο επιδεκτικά στον κρόταφο και να λέει: «Σας τα 'λεγα. Δεν με πιστεύατε...»

«Άντε τώρα να βρείτε εισιτήρια για το Final Four του Βερολίνου» θα συμπληρώσω εγώ τώρα. Δεν ξέρατε; Δεν ρωτάγατε; Ο Αταμάν όταν πιστεύει σε κάτι βγαίνει και το λέει. Και δεν τον νοιάζει εάν «τσαλακωθεί». Τουναντίον. Το χαίρεται. Το ευχαριστιέται; Γιατί; Επειδή το πιστεύει! Εάν είχε προνοήσει ο περισσότερος κόσμος για εισιτήριο του Final Four, δεν θα έβαζε σήμερα (τι σήμερα; Από χθες το βράδυ!) λυτούς και δεμένους για να βρουν «μαγικά χαρτάκια» για το Βερολίνο.

Ο Αταμάν μετέτρεψε το κάρβουνο σε χρυσάφι

Πραγματικά το λέω και το εννοώ: Εάν ΑΥΤΟΣ ο Παναθηναϊκός των 12 νέων παικτών, δεν είχε προπονητή τον Αταμάν, ενδεχομένως να μην είχε καταφέρει να πάει στο Final Four. Ενδεχομένως να μην είχε κατακτήσει και το αβαντάζ της έδρας στα play off έχοντας δει το πόσο μικρές ήταν οι διαφορές των ομάδων στην 10άδα της κανονικής διάρκειας. Ενδεχομένως να προσπαθούσε ακόμα και να προκριθεί στα play off.

Δεν λέω. Καλός-χρυσός ο Λάσο ο οποίος είχε απασχολήσει και μάλιστα έντονα τον Παναθηναϊκό για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αλλά οι «πράσινοι» ήθελαν ΑΜΕΣΑ αποτελέσματα και όχι κάποιο project που να παρουσίαζε μακροπρόθεσμα ενδιαφέρον. Μετά την απόκτηση του ΟΑΚΑ και τη δεδομένη αύξηση του μπάτζετ, ο Παναθηναϊκός ήθελε να πρωταγωνιστήσει. Και ο Αταμάν είχε αποδείξει στην Εφές ότι μπορούσε να πιάσει κάρβουνο και να το μετατρέψει σε χρυσάφι.

Στον Παναθηναϊκό αυτό ακριβώς κλήθηκε να κάνει. Να μετατρέψει το κάρβουνο και την καμμένη γη που παρέλαβε μετά την ολοκλήρωση της σεζόν 2022-23, σε κάτι φανταχτερό και πολύτιμο. Και αν μη τι άλλο πέτυχε στο 100% τον στόχο του! Ο ίδιος λέει ότι υπάρχουν άλλα δύο ματς ακόμα. Ναι. Υπάρχουν άλλα δύο ματς για την κατάκτηση της Euroleague. Όμως σ' ένα Final Four ΤΑ ΠΑΝΤΑ μπορεί να συμβούν. Μιλάμε για 1+1 παιχνίδια. Και σ' ένα ματς, ειδικά όταν οι διαφορές είναι τόσο μικρές, μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω.

Όμως ακόμα και τώρα ο Αταμάν εκφράζει την πίστη του ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Ε, αν το δούμε και αυτό φέτος... Τι να πω! Θα μιλάμε για τον άνθρωπο που κατάργησε ΚΑΘΕ λογική. Για τον πιο πετυχημένο προπονητή στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Όσο για φέτος; Δεν το συζητώ καν! Θα είναι σκάνδαλο εάν στο περιθώριο της συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο δεν πάρει το βραβείο του coach of the year στην Euroleague. Ενδεχομένως τώρα να μην μπορεί να καταλάβει κάποιος τα όσα έχει καταφέρει στη φετινή ομάδα. Έχει κάνει την υπέρβαση, της υπέρβασης, ω υπέρβαση!

Και όπως είπα και πριν, δεν έχει χορτάσει ακόμα!

Ένας ευτυχισμένος ηγέτης!

Ο Αταμάν αποτελεί το ένα κρατούμενο. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four χρειάστηκε η... συνταγή του. Χρειάστηκαν τα «πιστεύω του». Το μπασκετικό του δόγμα. Ο ΔΙΚΟΣ ΤΟΥ τρόπος παιχνιδιού, ο οποίος ήταν, είναι και θα είναι συνυφασμένος με τα γκαρντ. Αν μη τι άλλο το δίδυμο των Σλούκα – Ναν θυμίζει σε μεγάλο βαθμό αυτό των Μίτσιτς – Λάρκιν στην Εφές. Και εκείνος; Δεν παρεκκλίνει από τις σκέψεις του. Δίνει ελευθερία, δεν τους περιορίζει και πιστεύει στην ποιότητα και στις ικανότητές τους.

Πρώτος και καλύτερος ο Κώστας Σλούκας. Για τον αρχηγό των «πρασίνων» έχουμε γράψει πολλά και θα γράψουμε και πολλά περισσότερα. Γιατί το αξίζει. Αν μη τι άλλο ο περισσότερος κόσμος έχει παρατηρήσει την πορεία και την καριέρα του. Στον Ολυμπιακό, στον Άρη, στη Φενέρμπαχτσε και τώρα στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω για εσάς αλλά μιλώντας προσωπικά ΔΕΝ θυμάμαι να έχω δει τον Σλούκα ΤΟΣΟ χαρούμενο και ΤΟΣΟ πολύ «μέσα» στην ομάδα. Τους αγκαλιάζει όλους. Τους εμψυχώνει όλους. Πανηγυρίζει με όλους. Φέρεται ως πραγματικός ηγέτης. Ως πραγματικός αρχηγός.

Ομολογώ ότι πήγε η καρδιά στην Κούλουρη όλων όσων ήταν στο ΟΑΚΑ όταν τον είδαν να πιάνει τη δεξιά του γάμπα και να πονάει. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να τον κρατήσει κανένα πρόβλημα εκτός Final Four. Μιλάμε για τον Κώστα Σλούκα. Τη Γη ανάποδα θα φέρει για να δώσει κανονικά το «παρών». Άλλωστε όπως είπε και ο Αταμάν... κάτι χρωστάει από πέρυσι (σ.σ. που αστόχησε σε buzzer beater νίκης στον τελικό).

Θεωρώ ότι ο Σλούκας πραγματοποιεί την ΠΙΟ ώριμη σεζόν της καριέρας του με αποκορύφωμα τα play off. Και ας έμεινε άποντος στο Game 3. Ήξερε τι έπρεπε να κάνει στο αμέσως επόμενο. Ένας παίκτης που είχε στα ματς με την Μακάμπι 15.2 πόντους, 5.6 ασίστ, 4.6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1.6 λάθη, 20.6 PIR, ενώ σούταρε με 73% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα και και 93% στις βολές. Με μία λέξη... συγκλονιστικός!

Η κίνηση που έδειξε την «μεγάλη επιστροφή» του Παναθηναϊκού

Από την άλλα, ο διόσκουρος του Κώστα Σλούκα είναι ο Κέντρικ Ναν. Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά με αυτόν τον (υπερ)παίκτη. Σκόρερ ολκής! Όπως πιστεύω ότι ο Αταμάν ΠΡΕΠΕΙ να πάρει το βραβείο του καλύτερου προπονητή, έτσι ακριβώς θεωρώ ότι ο Κέντρικ Ναν είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος σκόρερ της Euroleague. Period!

Εκτός του ότι έκανε μυθική σειρά play off έχοντας κατά μέσο όρο 19.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ με 49% στα δίποντα, 52% στα τρίποντα και 86% στις βολές, ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο «season changer» του Παναθηναϊκού. Ήταν η προσθήκη εκείνη με την οποία οι «πράσινοι» μπόρεσαν να μπουν σε «turbo mode» από ένα σημείο και μετά και να σημειώνουν τη μία νίκη μετά την άλλη.

Όταν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό δεν είχε τίποτε άλλο στο μυαλό του από το να κάνει μια καλή σεζόν και στη συνέχεια να επιστρέψει στο ΝΒΑ. Και όποιος του έλεγε τον περασμένο Νοέμβριο να μείνει στην Ελλάδα και τη νέα χρονιά, μάλλον από το ένα αυτί θα έμπαινε και από το άλλο θα έβγαινε. Και εδώ φαίνεται το ΠΟΣΟ έχει αρχίσει να «σκαρφαλώνει» ο οργανισμός των «πρασίνων».

Με τον καιρό άρχισε να κάνει και δεύτερες σκέψεις: «Βρε μήπως και να μείνω;» Εκεί που ήταν κάθετος ότι θέλει να γυρίσει στο ΝΒΑ, είχε αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Και μιλάμε για έναν παίκτη, ο οποίος εάν και εφόσον δεν έβρισκε συμβόλαιο στο ΝΒΑ, στην Euroleague θα του έστρωναν χαλιά με εκατομμύρια και bonus.

Και εδώ ακριβώς φαίνεται η εκτόξευση του Παναθηναϊκού. Ο Κέντρικ Ναν γύρισε την πλάτη του στο ΝΒΑ, δεν ήθελε να ακούσει τιποτα από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες και το μόνο που έκανε ήταν να υπογράψει το νέο διετές με το «τριφύλλι». Τον αγάπησε όλος ο κόσμος. Τον αγκάλιασε. Τον αποθέωσε. Και εκείνος ανταπέδωσε αυτήν την αγάπη πιστεύοντας στο «πράσινο» όραμα και των επόμενων χρόνων.

Κέντριν Ναν! Με την παραμονή του στον Παναθηναϊκό αυτομάτως απλοποιήθηκε ακόμα περισσότερο η δουλειά το καλοκαίρι όσον αφορά την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας...

ΥΓ: Τι ατμόσφαιρα Θεέ μου... Τι κόσμος. Τι πανηγυρισμοί... Τι ντελίριο ήταν αυτό! Βγαλμένα όλα από ένδοξες εποχές. Τότε που τα Final Four ήταν δεδομένα. Τώρα θέλει ο Παναθηναϊκός να τα ξανακάνει δεδομένα...

ΥΓ2: Ιωάννης Παπαπέτρου: Ο κρυφός MVP του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι.

ΥΓ3: Πολλά μπράβο στη Μακάμπι. Ομολογώ ότι δεν της το... είχα. Και ας είχε κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό πριν από τα play off. Τεράστια η προσπάθειά της. Τεράστια!

ΥΓ4: Η αντίστροφη μέτρηση για το Βερολίνο ξεκίνησε: 16 και σήμερα!