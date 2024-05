Ο Εργκίν Αταμάν έπλεε σε πελάγη ευτυχίας και έδωσε το σύνθημα για την κατάκτηση της Euroleague μετά την πρόκριση στο Final Four.

Το Game 5 έχει τελειώσει. Στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού επικρατεί πανζουρλισμός. Παίκτες και Αταμάν έχουν γίνει «ένα» και πανηγυρίζουν τη μεγάλη πρόκριση στο Final Four. Μέχρι που πήρε τον λόγο ο Τούρκος προπονητής θέλοντας να δώσει το συνθημα για τα δύο ματς στο Βερολίνο.

«Είχα δει μετά το Game 1 είδα μια συνέντευξη του Γκρίγκο (σ.σ. Γκριγκόνις) ο οποίος έλεγε ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να φύγω εγώ από τον Παναθηναϊκό» είπε αρχικά ο Αταμάν και ακολούθησε το ξέσπασμα: «Φυσικά δεν υπήρχε καμία πιθανότητα!! Παιδιά απολαύστε το! Κάνατε εξαιρετική δουλειά. Τώρα έχουμε δύο νίκες για την κατάκτηση του τίτλου. Δύο ακόμα. Δύο ακόμα!».

