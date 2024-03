Γιαννακόπουλος: «Δεν μας εκφράζει το refuse to lose του Ολυμπιακού, αλλά το you need to learn how to lose, so you can constantly win»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με χαρακτηριστική ανάρτηση παραδέχθηκε την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στο ΣΕΦ και υπογράμμισε μεταξυ άλλων ότι δεν επιθυμεί το «refuse to lose του Ολυμπιακού» και ότι τα καλύτερα είναι μπροστά...

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αφού νωρίτερα στην ημέρα είχε κάνει λόγο για «5/5 αυστηρά» στα εναπομείναντα ματς των «πρασίνων» στην Euroleague, σύγκρινε την στεναχώρια του για την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με αυτήν που είχε νιώσει στα Final Four του Τελ Αβίβ και της Σαραγόσα.

Το απόγευμα της Παρασκευής (15/3) ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέα ανάρτηση παραδέχθηκε την ήττα της ομάδας του ενώ υπογράμμισε ότι τον Παναθηναϊκό δεν τον εκφράζει το «refuse to lose» αλλά το «you need to learn how to lose, so you can constantly win».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο ισχυρός άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ στην ανάρτησή του

«Όταν κάποια/ες φορά θα χάσεις και δίκαια, οφείλεις να το αποδέχεσαι αλλα και να το αναγνωρίζεις δημόσια ….Οπως επισης οταν σε ευνοουν (Παο-Αρης)

Ειναι ο μονος τροπος να εχει αξια ο λογος σου και τα παραπονα σου οταν πραγματικα αδικεισαι αλλα και ο μονος τροπος να διαφοροποιηθεις απο τον οποιονδηποτε γραφικο που παντα θα φωναζει οταν χανει.



Εμάς δεν μας εκφράζει το refusetolose του Ολυμπιακού …Εμάς μας εκφράζει το you need to learn how to lose so you can constantly win που μας έμαθε ο Παύλος και ο Θανάσης.



Τα καλύτερα ειναι μπροστά μας».