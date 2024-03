Ο Γιάγκο Ντος Σάντος έπαθε ρινικό κάταγμα και μία ελαφριά διάσειση μετά από χτύπημα στον αγώνα με τη Μακάμπι.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχτηκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους φιλοξενούμενους να πανηγυρίζουν την επικράτηση με 84-80, μία νίκη μάλιστα που ήρθε με ανατροπή.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Γιάγκο Ντος Σάντος δέχτηκε ένα δυνατό χτύπημα από τον Μπρόνζι Κόλσον με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να περάσει τη νύχτα σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου ώστε να κάνει εξετάσεις και να έχει ιατρική επίβλεψη.

Yago Dos Santos was helped off the court after receiving a blow to his face 🤕 pic.twitter.com/4oORzw2HKO