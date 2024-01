Ο Κώστας Παπανικολάου άλλαξε για λίγο άθλημα και έδειξε τις ικανότητές του στο βόλεϊ, κάτι που άρεσε αρκετά στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Άλμπα Βερολίνου για την 24η αγωνιστική της EuroLeague, με το ονειρικό ντεμπούτο του Μόουζες Ράιτ να επισκιάζεται από τα 9 τρίποντα του Αϊζάια Κάνααν.

Ένα από αυτά λοιπόν ξεχώρισε και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ στην καθιερωμένη «καλημέρα» προς τους φίλους της. Φυσικά το διαφορετικό στην εκτέλεση είχε να κάνει με την πάσα, αφού ο Κώστας Παπανικολάου έγινε για λίγο βολεϊμπολίστας και ως ιδανικός πασαδόρος βρήκε ελεύθερο τον Κάνααν στη γωνία.

«Σας αρέσει το βόλεϊ» αναρωτήθηκε ο επίσημος λογαριασμός του Ολυμπιακού στο twitter, κάνοντας μία και στο... κρύο αίμα του Κάνααν.

Kalimera! 🌤️☕️🤗



… with our favourite play from last night!



Do you like volleyball 🏐? @K_pap16 does! 😊



👀🧊 @SiP03 #OlympiacosBC #TogetherWeFight #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/NRi3soMPDW