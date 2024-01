Ο κόσμος της Ζάλγκιρις έδειξε για μία ακόμη φορά την αγάπη του για την ομάδα, κάνοντας sold out στο αγώνα με τον Ολυμπιακό που θα γίνει στις 1 Μαρτίου.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας, μπορεί αυτή τη στιγμή να ετοιμάζεται για τη νέα «διαβολοβδομάδα» μέσα στην οποία θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές αλλά και τον Παναθηναϊκό AKTOR, την Παρακευή (2/2, 20:00), ωστόσο οι φίλαθλοι της, αναζητούν κάθε ευκαιρία ώστε να βρεθούν πλάι της.

Απόδειξη αυτού, αποτελεί και το γεγονός ότι η ομάδα από τη Λιθουανία, ανακοίνωσε πως η εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, είναι ήδη Sold Out, με το ματς να είναι προγραμματισμένο για την πρώτη ημέρα του Μαρτίου!

Thank you 100 times - one more SOLDOUT! 💚



Your support will also be needed for the first game of the EuroLeague double-week against Anadolu Efes. 🙌 pic.twitter.com/7EvMpRYiBe