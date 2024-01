Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στον αγώνα της Αρμάνι Μιλάνο με τη Μπαρτσελόνα θα τιμηθεί ο Κιθ Λάνγκφορντ.

Ο Κιθ Λάνγκφορντ, ο οποίος πέρασε δύο χρόνια φορώντας τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο, από το 2012 έως και το 2014, θα τιμηθεί από την ιταλική ομάδα κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στην αναμέτρηση με αντίπαλο τη Μπαρτσελόνα, στην 23η αγωνιστική της Euroleague, την Παρασκευή (26/1, 21:30).

Ο 40χρονος γκαρντ που έχει θητεία μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού (2018-19) και της ΑΕΚ (2019-22), θα μπει στο Hall Of Fame του ιταλικού συλλόγου.

Keith Langford: the celebration at the half of Olimpia-Barca game



