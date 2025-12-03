Ο σύντροφος της Αθηνά Οικονομάκου, είναι έτοιμος να αναλάβει πόστο σε ομάδα της EuroLeague.

Η Αθηνά Οικονομάκου, διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της, όσον αφορά τα προσωπικά της, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο σε ομάδα EuroLeague.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αργεντινο-Ιταλός αγωνίζεται στην Μπλου Μπάσκετ, ομάδα που ανήκει μικρότερη κατηγορία της χώρας του.

Ωστόσο, ο ίδιος σύμφωνα με τη «Gazzetta dello sport», έχει πρόταση από την πρώην ομάδα του (Αρμάνι Μιλάνο), για θέση στη διοίκηση του ιταλικού συλλόγου.

Η συμφωνία του με την Αρμάνι, είναι πολύ κοντά να γίνει πράξη, αφού ο 39χρονος έχει υπάρξει παίκτης για πέντε χρόνια και απ' ότι όλα δείχνουν θα επιστρέψει στην ομάδα της «καρδιάς» του στο Μιλάνο, έχοντας θέση ως στέλεχος στη δομή της διοίκησης της ομάδας.

Αυτό συνεπάγεται και με πιθανές εμφανίσεις της Ελληνίδας ηθοποιού στο γήπεδο της Αρμάνι Μιλάνο για τα παιχνίδια της EuroLegue.

Η ίδια αποκάλυψε και τα πλάνα τους για τα προσεχή Χριστούγεννα, λέγοντας πως θα τα περάσουν μαζί με τον Μπρούνο στην Ελλάδα, ενώ θα επιστρέψουν στην Ιταλία για Πρωτοχρονιά.