Τζέριαν Γκραντ: Ο «terminator» του Παναθηναϊκού

Ο Τζέριαν Γκραντ αποτελεί την «σταθερή αξία» του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν, βγάζοντας εις πέρας όλες τις αμυντικές αποστολές που του έχουν ανατεθεί έχοντας αναγκάσει τους αντιπάλους του σε 9/39 σουτ στα οκτώ τελευταία ματς των «πρασίνων».

Ποιος να το έλεγε και ποιος να το περίμενε...

Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο καλοκαίρι η είδηση της απόκτησης του Τζέριαν Γκραντ αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτικότητα και με μπόλικη δόση «γκρίνιας» από τη μεγαλύτερη μερίδα των φίλων του Παναθηναϊκού. Βρισκόμαστε στα μέσα του Ιανουαρίου και ο Αμερικανός γκαρντ όχι μόνο έχει εξαλείψει την αμφισβήτηση που υπήρχε γύρω από το όνομά του αλλά έφτασε στο σημείο να κερδίσει με το σπαθί και τη δουλειά του ένα νέο συμβόλαιο το οποίο θα τον κρατήσει στο ΟΑΚΑ, τουλάχιστον, έως το καλοκαίρι του 2026.

Μπορεί να μην είναι ο «φανταζί» παίκτης, μπορεί να μην έχει την λάμψη άλλων παικτών και συμπαικτών του, αλλά αποτελεί την σταθερή αξία της ομάδας. Εκείνος που «δένει» οποιοδήποτε σχήμα και αν επιλέξει ο Εργκίν Αταμάν. Γι' αυτόν τον λόγο, άλλωστε, τον αποκαλούν «glue guy». Για την ικανότητά του να αποτελεί τον απαραίτητο και -πολλές φορές- αναντικατάστατο παίκτη των «πράσινων» πεντάδων.

Το γιατί; Είναι εξίσου αποτελεσματικός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Εκτός από το γεγονός ότι επιθετικά κάνει πολλά περισσότερα απ' όσα θα περίμεναν οι περισσότεροι έχοντας στην φετινή Euroleague με 9 πόντους, 3.8 ασίστ, 2.2 ριμπάουντ και 1.8 κλεψίματα κατά μέσο σουτάροντας με 46% στα δίποντα, 48% στα τρίποντα και 90% στις βολές, είναι παράλληλα και το αμυντικό υπερόπλο των «πρασίνων».

Εδώ και έναν μήνα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Από τις 14 Δεκεμβρίου, όταν και έφυγε με το «διπλό» από τη Λυών κόντρα στη Βιλερμπάν έως και σήμερα, μετράει επτά νίκες σε οκτώ ματς της Euroleague. Και κάλλιστα θα μπορούσε να είχε κάνει το απόλυτο 8/8 ωστόσο πλήρωσε το κακό διάστημα στη Βιτόρια μετά το +17 και το buzzer beater του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, το οποίο και «έσπασε» το σερί.

Ακόμα και έτσι πρόκειται για μια σπουδαία επίδοση η οποία έχει φέρει τον Παναθηναϊκό στην 4η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 13-8. Και φυσικά υπάρχει εξήγηση για το εξαιρετικό σερί που «τρέχουν» οι «πράσινοι» καθώς οφείλουν σε μεγάλο βαθμό την αμυντική τους συμπεριφορά στον Τζέριαν Γκραντ. Στο 7-1 του τελευταίου μήνα δέχονται 74.8 πόντους κατά μέσο όρο, με τον Αμερικανό γκαρντ να έχει πάρει σχεδόν άριστα στις αποστολές απέναντι στα ατού των αντιπάλων του Παναθηναϊκού όπως ήταν ο Μάικ Τζέιμς, ο Μίλος Τεόντοσιτς, ο Σέιν Λάρκιν, ο Κρις Τζόουνς, ο Μάρκους Χάουαρντ, ο Σέιβον Σιλντς...

Οι προσωπικοί του αντίπαλοί του είχαν 9/39 εντός παιδιάς

Η εξαιρετική άμυνα του Τζέριαν Γκραντ απέναντι στα περιφερειακά όπλα των ομάδων που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο μήνα αποτυπώθηκε εμφατικά με τη γλώσσα των αριθμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παίκτες τους οποίους μάρκαρε ως «primary defender» είχαν μόλις 9/39 εντός παιδιάς.

Από αυτά τα σουτ, είχαν 5/24 δίποντα και 5/15 τρίποντα. Και όπως θα δείτε και στο Shot Chart των εν λόγω σουτ που «πήραν» οι αντίπαλοι των «πρασίνων», είχαν 1/10 δίποντα εκτός ρακέτας και μόλις 4/14 μέσα από το «ζωγραφιστό. Δείγμα και της πίεσης που άσκησε ο Γκραντ. Αντίστοιχα στα contested σουτ του Αμερικανού, οι αντίπαλοι περιφερειακοί μέτρησαν 5/15 έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων.

Και φυσικά τα τρία μεγάλα αμυντικά highlights ήταν απέναντι στον Μίλος Τεόντοσιτς τον οποίο και κράτησε στο απόλυτο «μηδέν» στην αναμέτρηση του ΟΑΚΑ με τον Ερυθρό Αστέρα, όπως στο «μηδέν» είχαν μείνει για ένα ολόκληρο ημίχρονο οι Σέιν Λάρκιν και Μάικ Τζέιμς. Αν μη τι άλλο ήταν ένα ακόμα «παράσημο» στη φετινή σεζόν του Τζέριαν Γκραντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Το +48 της παρουσίας του στο παρκέ και η 2η θέση στο «Total Stock»

Το πόσο επιδραστική ήταν η παρουσία του σε αυτό το «σερί» αποτυπώθηκε και από ένα ακόμα στατιστικό στοιχείο. Κάθε φορά που βρίσκεται στο παρκέ, ο Παναθηναϊκός έχει θετικό πρόσημο στο +/- των αγώνων. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Συνολικά σε αυτά τα οκτώ τελευταία ματς, ο Γκραντ έχει μετρήσει +48 πόντους, το τρίτο μεγαλύτερο στην ομάδα μετά το +79 του Γκριγκόνις και το +63 του Λεσόρ. Όπερ και σημαίνει +6 πόντοι κατά μέσο. Μόνο δύο φορές «έγραψε» αρνητικό πρόσημο και πιο συγκεκριμένα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μονακό (-6) και στο εντός έδρας παιχνίδι με την Αναντολού Εφές (-5). Αντίστοιχα το +22 στο ματς του ΟΑΚΑ κόντρα στους Μονεγάσκους ήταν και η καλύτερή του επίδοση.

Last but not least ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο που αφορά την αποτελεσματικότητα στην άμυνά του. Συγκεκριμένα βρίσκεται στην 2η θέση του «Total Stocks» σε ολόκληρη την Euroleague. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Είναι το άθροισμα των κλεψιμάτων και των μπλοκ που μπορεί να έχει ένας παίκτης με τον Τζέριαν Γκραντ να μετράει 40 κλεψίματα (37) και τάπες (3) στο σύνολο. Αριθμός που τον κρατάει στην 2η θέση της διοργάνωσης, πίσω μόνο από τον Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έχει 46, εκ των οποίων 33 μπλοκ και 13 κλεψίματα.