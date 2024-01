Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού κατάφεραν να βρεθούν στις 10 πιο εντυπωσιακές φάσεις της αγωνιστικής.

Η δεύτερη σερί «διαβολοβδομάδα» της Euroleague ολοκληρώθηκε με τη λήξη και της τελευταίας αναμέτρησης για την 21η αγωνιστική, σε μία σειρά αγώνων που για μία ακόμη φορά το θέαμα ήταν πλούσιο.

Μέσα στα 10 πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα των αγώνων βρίσκονται και δύο φάσεις από το ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με αντίπαλο τη Μονακό (88-63). Πιο συγκεκριμένα, στην 9η θέση βρίσκεται το κλέψιμο το Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στα μισά της δεύτερης περιόδου, με τον Ισπανό ψηλό στη συνέχεια να φτάνει στο κάρφωμα για το 41-28.

Την 4η θέση καταλαμβάνει το τρομερό μπλοκ του Τζέριαν Γκραντ στο τέλος της 4ης περιόδου, το οποίο εμπόδισε τον Μάικ Τζέιμς από το να ολοκληρώσει την προσπάθειά του με κάρφωμα.

