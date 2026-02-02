Έκτακτη εκπομπή Gazz Floor για όλες τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό!

Το Gazz Floor LIVE by Novibet θα είναι μαζί σας εκτάκτως στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, με όλες τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον Άρη.

Οι Αντώνης Καλκαβούρας, Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης θα είναι στο στούντιο και παρέα με τον Γιώργο Κούβαρη, τον ρεπόρτερ Παναθηναϊκού του Gazzetta, σχολιάζουν όλα όσα συμβαίνουν στο πράσινο στρατόπεδο, μετά και το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα είναι επίσης μαζί μας μετά τον θρίαμβο του Άρη απέναντι στον Παναθηναϊκό, με όλα τα νέα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο και ο Αχιλλέας Μαυροδόντης, ο οποίος θα σας παραθέσει όλο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Το αγαπημένο σας ψαλτήρι από τον Νίκο Παπαδογιάννη επίσης δεν θα μπορούσε να λείπει.

Ραντεβού στο Gazz Floor by Novibet στις 12:00 το μεσημέρι!