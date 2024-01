Ο Μπίλι Μπάρον της Αρμάνι Μιλάνο είναι για μία ακόμη φορά τραυματίας, χτύπησε ξανά τον αγκώνα του.

Ένας ακόμη τραυματισμός ταλαιπωρεί τον Μπίλι Μπάρον καθώς όπως έκανε γνωστό η Αρμάνι Μιλάνο, ο 33χρονος γκαρντ χτύπησε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βιλερμπάν και θα αναγκαστεί να απουσιάσει από τα παρκέ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας, αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες εξαιτίας προβλήματος στον αγκώνα ενώ ο ιταλικός σύλλογος στις 31/1 θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΟΑΚΑ.

Τη φετινή σεζόν, ο Μπάρον σε έχει προλάβει να παίξει σε 3 ματς στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 2,3 πόντους, με ισάριθμα ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 15:43 λεπτά εντός παρκέ. Ο ίδιος είχε χάσει τους πρώτους αγώνες της Euroleague καθώς είχε πάλι πρόβλημα στον αγκώνα του.

Due to the hit received to the same right elbow he had surgery on, an episode that occurred during the game played against Asvel Villeurbanne, after further medical checks, Billy Baron was prescribed a period of 2-3 weeks of individual work, with no contact involved. pic.twitter.com/UFCo35Yd7t