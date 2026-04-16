Μπαρτζώκας: «Λένε πως η πιο ταλαντούχα ομάδα κερδίζει την EuroLeague - Να μείνουμε στη φιλοσοφία μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδειξε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε την κανονική διάρκεια στην πρώτη θέση της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην Αρμάνι με 85-76 και κατέκτησε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα και τη σταθερότητα της ομάδας και φωτογράφισε τον τρόπο που πρέπει να συνεχίσει ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά

«Αισθάνομαι εξαιρετικά. Είναι μια διαδικάσία πολλών μηνών, δύσκολων και μεγάλων στιγμών. Η ομάδα μας δείχνει σταθερότητα. Τα τελευταία τρία χρόνια ήμασταν πρώτοι. Δεν μιλάω για εμένα, αλλά για την τεχνογνωσία που έχει αυτός ο σύλλογος. Είμαι ευγνώμων στους φιλάθλους μας, οι οποίοι μας στήριξαν παντού όπου και αν παίξαμε και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς.

Πως μπορεί να γίνει αυτό πράξη στα Playoffs. Έχουμε τον Τάιλερ, έχουμε τον Φουρνιέ, έχουμε και άλλους παίκτες οι οποίοι υποστηρίζουν τους σκόρερ μας, έχουμε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, έχουμε τον Μόντε Μόρις εκτός, τον Νιλικίνα εκτός, το ρόστερ μας είναι εξαιρετικό και γεμάτο όλα είναι θέμα χημείας. Λένε πως η πιο ταλαντούχα ομάδα κερδίζει την EuroLeague. Εμείς πρέπει να μείνουμε στη φιλοσοφία μας, ένα παιχνίδι τη φορά και να προετοιμάσουμε τα παιχνίδια που θα έρθουν».