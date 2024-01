Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια: «Έχουμε τεράστιες δυνατότητες, πρέπει απλώς να μείνουμε ενωμένοι» (vid)

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το video με την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια, εξηγώντας στους παίκτες του ότι η ομάδα έχει τεράστιες δυνατότητες και πρέπει απλώς να μείνει ενωμένη.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τις τρεις συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague μετά το 79-74 επί της Αρμάνι Μιλάνο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μολονότι είδε τους Ιταλούς να ισοφαρίζουν σε 74-74 με τον Σαμπάζ Νέιπιερ λίγο πριν από το φινάλε.

Εν τέλει οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 10-8 και παραμένουν σταθερά σε τροχιά play-offs ενώ έπεται η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό (4/1, 21:15).

Στο μεταξύ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε το video από την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στους παίκτες μετά το παιχνίδι, όπου εμφανίζεται να λέει: «Ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να πάρουμε. Πήραμε την τρίτη σερί νίκη μας. Πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο για να δείξουμε τις δυνατότητές μας. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες, πρέπει απλώς να μείνουμε ενωμένοι. Κάθε μέρα μετράει αυτή τη στιγμή».

🗣️ “We have huge potential…”



💪🏽 Let’s go for the 4th consecutive W!!!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/KlJH1yOd4B