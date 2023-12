Ο Άλεκ Πίτερς έγινε πατέρας και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τις ευχές της στον Αμερικανό φόργουορντ για τη γέννηση της κόρης του.

Ο Άλεκ Πίτερς δεν κατάφερε να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στον αγώνα με τη Βαλένθια αφού βρέθηκε στο πλευρό της συντρόφου του που έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι την ώρα του αγώνα με τους Ισπανούς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έγινε πατέρας και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έστειλε τις ευχές της για αγάπη και χαρά στον ίδιο και την οικογένειά του.

«Άλεκ Πίτερς πολλά συγχαρητήρια για τη γέννηση της κόρης σου. Η οικογένειά σου ας είναι πάντα περιτριγυρισμένη από αγάπη και χαρά», ανέφερε η σχετική ανάρτηση των Πειραιωτών στα social media.

Εξάλλου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε επί του θέματος στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τη Βαλένθια, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «η απουσία του Πίτερς προφανώς ήταν σημαντική, είναι ο καλύτερος σουτέρ μας. Δεν έχω όμως να κάνω κάποιο σχόλιο, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο».

🍼💕🥳 Many congratulations on the birth of your daughter @petersalec ! May your family be constantly surrounded with love and joy. #OlympiacosBC pic.twitter.com/3DHIxa2aEP