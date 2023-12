Η Ζαλγκίρις έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια που αναπτύχθηκαν για το μέλλον το Κάζις Μακσβίτις στον πάγκο μετά την εντός έδρας ήττα από την Παρτιζάν το βράδυ της Πέμπτης 14/12, στηρίζοντας με τον πλέον επίσημο τρόπο τον Λιθουανό προπονητή.

Η Ζαλγκίρις υποχώρησε στο 5-9 στην κατάταξη και συνεχίζει από την 15η θέση στη EuroLeague μετά την εντός έδρας ήττα από την Παρτιζάν και η περίπτωση του Αντρέα Τρινκιέρι ήλθε στο προσκήνιο για τον πάγκο των Λιθουανών αντί του Κάζις Μακσβίτις.

Σε κάθε περίπτωση, η Ζαλγκίρις στηρίζει τον προπονητή της, ανακοινώνοντας στα social media ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον 46χρονο Λιθουανό κόουτς που θα συνεχίσει κανονικά στο πόστο του.

Ο Μακσβίτις ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ζαλγκίρις το 2022 και πανηγύρισε πέρσι το πρωτάθλημα Λιθουανίας και το King Mindaugas Cup.

Οι Λιθουανοί μετρούν οκτώ ήττες στους τελετυταίους δέκα αγώνες τους στη EuroLeague και πλέον έχουν μπροστά τους τις αναμετρήσεις με τη Φενέρμπαχτσε (20/12, εκτός) και την Μπαρτσελόνα (22/12, εντός).

There were a lot of rumors and speculations after yesterday’s game. We would like to assure you that head coach Kazys Maksvytis has the full confidence of the club and will continue to lead the team! 💚 pic.twitter.com/rc7lC8qasp