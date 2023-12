Ο Κέντρικ Ναν έκανε ένα απίθανο πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Ρεάλ, πετυχαίνοντας 20 από τους 45 πόντους της ομάδας του.

Τον Κέντρικ Ναν δεν τον έχουν πάρει δα και τα χρόνια. Σε μία άλλη περίπτωση, η εμφάνισή του θα λογίζονταν ως vintage, αλλά ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού είναι ακόμη στην αρχή.

Και στην καριέρα του και στην παρουσία του στους «πράσινους». Στο πρώτο ημίχρονο ο Ναν εξέθεσε την άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης, μετρώντας 20 πόντους και 2 ασίστ, οι οποίες... μεταφράζονται σε ένα τρίποντο από τον Τζέριαν Γκραντ και ένα δίποντου του Ντίνου Μήτογλου.

Δηλαδή, ο Ναν έχει συμμετοχή στους 25 από τους 45 πόντους της ομάδας του (45-46 το ημίχρονο υπέρ της Ρεάλ).

Ο άλλοτε γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ αγωνίστηκε για 16:54 και για να φτάσει στους 20 πόντους χρειάστηκε 5/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/1 βολή, ενώ πρόσθεσε στη συγκομιδή του (εκτός από τις 2 ασίστ), 2 ριμπάουντ και 1 λάθος.

