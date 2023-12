Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Εφές στην Πόλη με 71-68 πληρώνοντας τα 19 χαμένα ριμπάουντ, τα 16 λάθη και τον οίστρο του Ταϊρίκ Τζόουνς (21π., 13ριμπ.) που κυριάρχησε στις ρακέτες. Aστόχησε σε ελεύθερο buzzer beater τρίποντο ο Μήτογλου για την ισοφάριση.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Μπορεί να ξεκίνησε άσχημα το ματς, μπορεί να αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στο χαμηλό ποστ αλλά και πάλι είχε τις ευκαιρίες για να φύγει με τη νίκη από την Τουρκία.

Όμως όχι μόνο δεν εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα και τις απουσίες της Εφές, αλλά είδες τους παίκτες του Ερντάμ Τσαν να παίρνουν 19 επιθετικά ριμπάουντ στην «πράσινη» ρακέτα και να αναγκάζουν το «τριφύλλι» σε 16 λάθη! Και μέσα σ' όλα ο φοβερός και τρομερός Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε το ματς της ζωής του έχοντας γίνει ο κυρίαρχος του παιχνιδιού με 21 πόντους (8/12 δίποντα, 5/5 βολές), 13 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 2 ασίστ και 1 τάπα σε 30:50 λεπτά συμμετοχής.

Ήταν μια ακόμα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που χάθηκε και μάλιστα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας προκειμένου να φτάσει σε μια εκτός έδρας νίκη. Και μάλιστα έχοντας πάρει το μομέντουμ και έχοντας επιστρέψει και από -13 του πρώτου ημιχρόνου. Βέβαια είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση αλλά το ελεύθερο σουτ που επιχείρησε ο Ντίνος Μήτογλου δεν βρήκε στόχο και κάπως έτσι οι «πράσινοι» έπεσαν στο 6-6.

Πολύ κακό ήταν το ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στο «Sinan Erdem Sports Hall» καθώς είδε την Αναντολού Εφές να κυριαρχεί στο παρκέ στο πρώτο δεκάλεπτο! Με τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Σέιν Λάρκιν να κάνουν τη διαφορά, η ομάδα του Ερντέμ Τσαν πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 14-2 και βρέθηκε να προηγείται με +10 πόντων (14-4) μόλις στο πρώτο πεντάλεπτο. Ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αδυναμία των «πρασίνων» οι οποίοι έδιναν με... χαρακτηριστική ευκολία πόντους στους γηπεδούχους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έως εκείνο το σημείο η Εφές είχε 5/6 δίποντα και 1/1 τρίποντο, ενώ έκλεισε την 1η περίοδο (23-15) έχοντας 8/11 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ για 3 λάθη. Αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός είχε μετρήσει στο ίδιο χρονικό διάστημα 4/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα και 1/2 βολές, με 6 ριμπάουντ και 4 τελικές πάσες για ισάριθμα λάθη.

