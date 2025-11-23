Τόφας - Εφές 86-79: «Πληγώθηκε» απ' τις απουσίες της
Με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Τόφας εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες της Εφές και επικράτησε με 86-79, υποχρεώνοντας την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ στην τρίτη της ήττα στην Τουρκία.
Ο Τζόρνταν Λόιντ ήταν ο πιο εύστοχος της Εφές με 12 πόντους και 4/8 τρίποντα, ενώ διψήφιοι ήταν και ο Μπράις Ντέζερτ (11π.) αλλά και ο Νικ Γουάιλερ Μπαμπ (10π.).
Η Εφές μπήκε με προβάδισμα στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά ένα επιμέρους 27-19 έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Άλεξ Πέρεζ με 18 πόντους και 10 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 22-22, 47-47, 59-60, 86-79
Η Κατάταξη
- Μπεσίκτας 9-0
- Μπαχτσεσεχίρ 8-1
- Φενέρμπαχτσε 7-1
- Εφές 6-3
- Γαλατασαράι 6-3
- Τόφας 5-4
- Τουρκ Τέλεκομ 5-4
- Τράμπζονσπορ 4-5
- Μερκεζεφέντι 4-5
- Εσενλέρ 4-5
- Μερσίν 3-6
- Πέτκιμ Σπορ 3-6
- Μανίσα 3-6
- Μπούρσασπορ 3-5
- Καρσίγιακα 1-8
- Μπουγιουκτσεκμετσέ 0-9
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.