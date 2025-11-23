Η Τόφας επικράτησε με 86-79 της Εφές, που παρατάχθηκε με απουσίες (Λάρκιν, Μπομπουά μεταξύ αυτών) και γνώρισε την τρίτη της σερί ήττα στην Τουρκία.

Με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Τόφας εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες της Εφές και επικράτησε με 86-79, υποχρεώνοντας την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ στην τρίτη της ήττα στην Τουρκία.

Ο Τζόρνταν Λόιντ ήταν ο πιο εύστοχος της Εφές με 12 πόντους και 4/8 τρίποντα, ενώ διψήφιοι ήταν και ο Μπράις Ντέζερτ (11π.) αλλά και ο Νικ Γουάιλερ Μπαμπ (10π.).

Η Εφές μπήκε με προβάδισμα στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά ένα επιμέρους 27-19 έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Άλεξ Πέρεζ με 18 πόντους και 10 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 47-47, 59-60, 86-79

