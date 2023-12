Ματέο: «Πιθανότατα η πιο σταθερή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να είχε πάρει πέρσι τον τίτλο»

Σε μία παραδοχή πως ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε κατακτήσει τον τίτλο την περσινή σεζόν κατέληξε ο Τσους Ματέο, που περιμένει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια για τη Ρεάλ Μαδρίτης τόσο με τους «ερυθρολεύκους» όσο και με τον Παναθηναϊκό στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τσους Ματέο ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά την επίσκεψη της Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα για τα παιχνίδια με Ολυμπιακό (5/12 - 21:15) και Παναθηναϊκό (7/12 - 21:15). Δύο παιχνίδια με μεγάλο βαθμό έντασης και δυσκολίας περιμένει ο προπονητής των Μαδριλένων, που δεν μπορεί να υπολογίζει στον Σέρχι Ροντρίγκεθ.

Φυσικά δε θα μπορούσε να μη σχολιάσει και τον περσινό τελικό της EuroLeague, εκεί όπου η Ρεάλ υπέταξε τον Ολυμπιακό 3'' πριν το φινάλε, με το καλάθι του Σέρχιο Γιουλ!

«Αυτή η εβδομάδα απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από εμάς σε δύο παιχνίδια υψηλής έντασης, σε δύο παιχνίδια... κλασικά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δύο πρωταθλητές Ευρώπης που θα μας φιλοξενήσουν στις έδρες τους και θέλουν να παίξουν καλά μπροστά στο κοινό τους.

