Με τον Κώστα Σλούκα να κρατάει την μπαγκέτα και να «αγγίζει» το double double με 12 πόντους και 9 ασίστ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βαλένθια στο κλειστό του ΟΑΚΑ με 90-73 και έφτασε τις τέσσερις σερί νίκες στην διοργάνωση.

Με... σπασμένα φρένα συνεχίζει ο Παναθηναϊκός AKTOR στην Euroleague, συνδυάζοντας την ουσία με το θέαμα και τις καλές εμφανίσεις!

Οι «πράσινοι» έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση παίζοντας κατά διαστήματα εξαιρετικό μπάσκετ απέναντι στη Βαλένθια η οποία με τη σειρά της βρέθηκε να μετράει τέσσερις σερί ήττες! Ουσιαστικά οι «πράσινοι» μετέτρεψαν ένα (θεωρητικά) επικίνδυνο παιχνίδι σε «one team show» στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Και μάλιστα με διαφορές που ξεπερνούσαν τους +20 πόντους, δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Μπορεί στην τελευταία περίοδο η Βαλένθια να μείωσε έως και τους 9 πόντους έχοντας εκμεταλλευτεί τα λάθη και το γεγονός ότι οι «πράσινοι» κατέβασαν ταχύτητα ωστόσο οι «πράσινοι» δεν κινδύνευσαν και χάρη στον εξαιρετικό Κώστα Σλούκα (12π., 9ασ.), τον Ματίας Λεσόρ να είναι εκ νέου κομβικός (17π., 7ριμπ.) και τον Τζέριαν Γκραντ να είναι για ένα ακόμα ματς «λίρα εκατό» (13π., 3ασ.).

Πλέον ο Παναθηναϊκός «κοιτάζει» τα δύο εκτός έδρας ματς που ακολουθούν κόντρα σε Παρτίζαν και Αναντολού Εφέςς πριν υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Εκρηκτικό» ήταν το ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, σκοράροντας ακατάπαυστα έξω από τα 6.75 μέτρα. Ο Σλούκας δημιουργούσε για την ομάδα του έχοντας 4 ασίστ στις... τέσσερις πρώτες επιθέσεις και κάπως έτσι οι «πράσινοι» άρχισαν να «χτίζουν» διαφορά στο σκορ φτάνοντας από νωρίς σε διψήφια επίπεδα (21-10 στο 6') έχοντας ελέγξει πλήρως το ματς. Ο Τζέριαν Γκραντ εκμεταλλευόταν τις πάσες του αρχηγού των «πρασίνων» και τις μετέτρεπε σε... ασίστ με την ευστοχία του από την περιφέρεια (9π., 3/3τρ.). Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο +9 (27-18) για τον Παναθηναϊκό έχοντας 4/7 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 1/1 βολή και 8 ασίστ για 2 λάθη, ενώ αντίστοιχα η Βαλένθια μετρούσε 7/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή και 6 ασίστ για 3 λάθη.

