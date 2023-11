Το Gazzetta στέκεται στην παρουσία του Σλούκα στην 4η περίοδο κόντρα στη Ζάλγκιρις και στην άμυνα του Γκραντ στον Έβανς με τη βοήθεια του Hudlinstat.

Σπουδαίο ροζ φύλλο αγώνα για τον Παναθηναϊκό στο θρίλερ με τους Λιθουανούς. Οι πράσινοι έφτασαν στη νίκη επί της Ζάλγκιρις στο ΟΑΚΑ και με αυτόν τον τρόπο βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-4 στην κατάταξη της EuroLeague.

Κορυφαίοι στην επικράτηση του τριφυλλιού ήταν οι Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Σλούκας και Τζέριαν Γκραντ. Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στην παρουσία-κλειδί του ηγέτη Σλούκα στην τέταρτη περίοδο, αλλά και στην άμυνα του Γκραντ πάνω στον Έβανς, τον οποίο κλείδωσε και έβγαλε εκτός παιχνιδιού.

Τα δύο καλάθια με iso στην 4η περίοδο

Ο Κώστας Σλούκας «καθάρισε» στην τελευταία περίοδο με 16 πόντους (5/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές), 3 ασίστ, 2 κλεψίματα. Ο Έλληνας γκαρντ αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό για να γίνει ο ηγέτης της ομάδας και να βγαίνει μπροστά στις δύσκολες στιγμές, στα ματς που κρέμονται από μια κλωστή. Και αυτό έκανε στην 4η περίοδο. Έδειξε την κλάση του και την εμπειρία του.

Ανέλαβε δράση κι έδωσε την ασίστ στον Μήτογλου για το καλάθι του τελευταίου που έκανε το 58-62 στην τέταρτη περίοδο. Επίσης πλήγωσε τους Λιθουανούς με isolation για να κάνει το 64-64, 4:30 για το τέλος. Στη συνέχεια για άλλη μια φορά επέλεξε να πάει στην απομόνωση τον προσωπικό του αντίπαλο για να φτάσει μέχρι το καλάθι για το 67-64, 2:40 για το τέλος. Τα δύο καλάθια φαίνονται στο παραπάνω γράφημα του Hudlinstat.

Τέλος ήταν εκείνος που πέτυχε τους τρεις από τους τελευταίους τέσσερις πόντους του Παναθηναϊκού, κερδίζοντας αρχικώς ένα κρίσιμο φάουλ από τον Ντίμσα στα 13" πριν τη λήξη και κάνοντας το 71-68 με 2/2 βολές στα 21" για το φινάλε. Ο Μακσβίτις πήρε time-out και ο Μπρέιντι Μάνεκ πέτυχε το τρίποντο της ισοφάρισης με 13" στο χρονόμετρο αφού ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάουλ.

