Η βαθμολογία της Stoiximan GBL: Συνέχισε με νίκη ο Παναθηναϊκός
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά το πέρασμα του Παναθηναϊκού από την έδρα του Περιστερίου για την 6η αγωνιστική.
Ο Παναθηναϊκός παρά τις απουσίες του, έκανε το καθήκον του στο Περιστέρι, επικρατώντας με 89-72, ανοίγοντας την αυλαία της 6ης αγωνιστική της Stoiximan GBL. Με αυτήν τη νίκη, οι «πράσινοι» έφτασαν σε ρεκόρ 4-1, αφήνοντας το Περιστέρι στο 3-2. Νίκη και για τον Άρη με 78-61 επί της Μυκόνου στη Θεσσαλονίκη.
Η 6η αγωνιστική
8/11
- Άρης - Μύκονος 78-61
- Περιστέρι - Παναθηναϊκός 72-89
- Πανιώνιος - Μαρούσι 18:15
9/11
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 13:00
- Ολυμπιακός - Καρδίτσα 13:00
- Κολοσσός - Προμηθέας 16:00
*ρεπό Ηρακλής
Βαθμολογία
- Ολυμπιακός 5-0
- ΑΕΚ 4-1
- ΠΑΟΚ 4-1
- Παναθηναϊκός 4-1
- Περιστέρι 3-2
- Καρδίτσα 2-2
- Μύκονος 2-3
- Προμηθέας 2-3
- Κολοσσός 2-3
- Άρης 2-4
- Μαρούσι 1-3
- Ηρακλής 1-4
- Πανιώνιος 0-5
Η 7η αγωνιστική
15/11
- Μύκονος - Πανιώνιος 16:00
- Καρδίτσα - Περιστέρι 18:15
- Μαρούσι - ΑΕΚ 18:15
16/11
- Ηρακλής - Κολοσσός 13:00
- Προμηθέας - Ολυμπιακός 16:00
- Παναθηναϊκός - Άρης 18:15
*Ρεπό ΠΑΟΚ
@Photo credits: eurokinissi
