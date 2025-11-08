Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά το πέρασμα του Παναθηναϊκού από την έδρα του Περιστερίου για την 6η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός παρά τις απουσίες του, έκανε το καθήκον του στο Περιστέρι, επικρατώντας με 89-72, ανοίγοντας την αυλαία της 6ης αγωνιστική της Stoiximan GBL. Με αυτήν τη νίκη, οι «πράσινοι» έφτασαν σε ρεκόρ 4-1, αφήνοντας το Περιστέρι στο 3-2. Νίκη και για τον Άρη με 78-61 επί της Μυκόνου στη Θεσσαλονίκη.

Η 6η αγωνιστική

8/11

9/11

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 13:00

Ολυμπιακός - Καρδίτσα 13:00

Κολοσσός - Προμηθέας 16:00

*ρεπό Ηρακλής

Βαθμολογία

Ολυμπιακός 5-0 ΑΕΚ 4-1 ΠΑΟΚ 4-1 Παναθηναϊκός 4-1 Περιστέρι 3-2 Καρδίτσα 2-2 Μύκονος 2-3 Προμηθέας 2-3 Κολοσσός 2-3 Άρης 2-4 Μαρούσι 1-3 Ηρακλής 1-4 Πανιώνιος 0-5

Η 7η αγωνιστική

15/11

Μύκονος - Πανιώνιος 16:00

Καρδίτσα - Περιστέρι 18:15

Μαρούσι - ΑΕΚ 18:15

16/11

Ηρακλής - Κολοσσός 13:00

Προμηθέας - Ολυμπιακός 16:00

Παναθηναϊκός - Άρης 18:15

*Ρεπό ΠΑΟΚ