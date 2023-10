Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε πολύ κατώτερος των περιστάσεων στην πρώτη εκτός έδρας αποστολή του στη φετινή Euroleague και γνώρισε την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε με 83-69.

Τραγικός Παναθηναϊκός, τραγικό μπάσκετ και φυσιολογική συντριβή!

Οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν στο παρκέ της «Ulker Sports Arena» μόνο για τρία λεπτά. Έκτοτε... εξαφανίστηκαν και η Φενέρμπαχτσε φρόντισε να το εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα της και με τον πλέον... οδυνηρό για τους «πράσινους» οι οποίοι ήταν εκτός τόπου και χρόνου!

Η διαφορά πήρε από νωρίς αστρονομικές διαστάσεις με τους «πράσινους» απλά να προσπαθούν να αποτρέψουν την συντριβή. Ο δείκτης του σκορ είχε φτάσει και στο +25 για τη Φενέρμπαχτσε στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου (72-47 στο 32') και ο Παναθηναϊκός το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει μέχρι τους 14 πόντους (76-64 στο 28').

Οι... άλλοτε «πράσινοι» Καλάθης και Παπαγιάννης ήταν εκ των κορυφαίων του αγώνα, ενώ πολύ καλό ματς έκαναν και οι Γκούντουριτς-Μότλεϊ. Από τον Παναθηναϊκό που στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα παρουσίασε κάκιστο πρόσωπο, ο Ματίας Λεσόρ άργησε να «ξυπνήσει» ενώ ο Κάιλ Γκάι είχε ένα πολύ καλό διάστημα στην 2η περίοδο του αγώνα.

Εφιαλτικό ήταν το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έπαθαν... Ρόδο καθώς παρουσίασαν ανάλογο πρόσωπο με αυτό του τελικού του Super Cup. Από κακές έως κάκιστες επιλογές στην επίθεση, πολλά λάθη και τεράστιο πρόβλημα (για άλλη μια φορά) μέσα στη ρακέτα και δη στα ριμπάουντ. Μετά το αρχικό 6-4 των «πρασίνων» στο 3' ήρθε και η καθίζηση! Η Φενέρ με μπροστάρη τον εξαιρετικό Καλάθη και τον Μότλεϊ να κάνει... πλάκα μέσα από το «ζωγραφιστό», πραγματοποίησε αρχικά σερί 10-0 το οποίο στη συνέχεια έγινε επιμέρους 23-3 (!) για το 27-9 του δεκαλέπτου.

Αν μη τι άλλο η 1η περίοδος ήταν καταστροφική για την ελληνική ομάδα καθώς δεν λειτουργούσε τίποτα σωστά! Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο δεκάλεπτο το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να μοιράσει ούτε μία ασίστ (!!) ενώ είχε υποπέσει και σε 6 λάθη με 4/13 εντός παιδιάς. Την ίδια ώρα η Φενέρ είχε μετρήσει 8/13 δίποντα και 3/4 τρίποντα, έχοντας παράλληλα 6 ασίστ (σ.σ. οι 3 από τον Καλάθη) για 3 λάθη.

Στη συνέχεια οι «πράσινοι» προσπάθησαν να ισορροπήσουν το ματς και αυτό χάρη στην εκτελεστική δεινότητα του Κάιλ Γκάι ο οποίος πέτυχε 13 από τους 19 πόντους της ομάδας του. Ο μοναδικός που μπορούσε να βρει τον δρόμο για το καλάθι της Φενέρ η οποία είχε στείλει την διαφορά για πρώτη φορά και στο +19 (33-14 στο 12').

Όμως ο Αμερικανός γκαρντ συνέχιζε το... βιολί του, ενώ την ίδια ώρα είχαν κρατήσει οι «πράσινοι» τους γηπεδούχους μακριά από τη ρακέτα. Αποτέλεσμα; Να αναλωθούν σε πολλά (και πιεσμένα) τρίποντα. Και από εκεί που μετρούσαν 6/8 έξω από τα 6.75 μέτρα, συνέχισαν την 2η περίοδο με 1/9 και 7/17 στο σύνολο όσον αφορά το πρώτο μισό του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός μείωσε και στους 10 πόντους (36-26 στο 17') αλλά η αδυναμία στα ριμπάουντ και το γεγονός ότι η Φενέρμπαχτσε ανανέωσε 8 επιθέσεις με ισάριθμα επιθετικά ριμπάουντ, όχι μόνο δεν έδωσε το δικαίωμα στους «πράσινους» να πλησιάσουν περισσότερο, αλλά βρέθηκαν και πίσω στο σκορ με -15 πόντους (43-28) με τη λήξη του ημιχρόνου.

