Η Φενέρμπαχτσε πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Γαλατάσαραϊ, επί της οποίας επιβλήθηκε με 85-76 για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Στην τέταρτη αγωνιστική του τούρκικου πρωταθλήματος, η Γαλατάσαραϊ υποδέχθηκε Φενέρμπαχτσε. Στο ντέρμπι λοιπόν της αγωνιστικής, το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους κατάφερε να πάρει τη νίκη με 85-76.

Στην πρώτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν τον έλεγχο, φτάνοντας στο 23-16, με τους γηπεδούχους ωστόσο να βγάζουν αντίδραση και να μειώνουν την απόσταση, με το τέλος του ημιχρόνου να βρίσκει τη Φενέρ μπροστά με 44-42. Το κοντινό παιχνίδι συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι (58-56), ανοίγοντας τελικά τη διαφορά στα τελευταία λεπτά.

Ρόλο πρώτου σκόρερ για τους νικητές είχαν οι Νικολό Μέλι και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, οι οποίοι σημείωσαν 18 πόντους, στους 11 ακολούθησε ο Ντέβον Χολ ενώ 10 είχε ο Γουίλμπεκιν. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε ο Τζέιμς Άλφρεντ Πάλμερ με 20 πόντους, στους 16 τελείωσε ο Φαμπιάν Κρίστοφερ, 14 είχε ο Γουίλιαμς Κάμινγκς ενώ στους 11 έφτασε ο Αχμλετ Τουντσέρ.

Πλέον η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι της Πόλης για την έκτη αγωνιστική της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές, την Παρασκευή (24/10, 20:30).

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 42-44, 56-58, 76-85

Team Turkey FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 JAMES METECAN BİRSEN 00:13:06 2 0 / 3 0.00% 0 / 3 0.00% 0 / 0 0.00% 2 / 2 100.00% 1 0 1 0 2 2 0 1 -3 -1 2 WADE M BALDWIN IV 00:23:36 6 2 / 13 15.38% 2 / 9 22.22% 0 / 4 0.00% 2 / 2 100.00% 2 0 2 8 3 3 1 0 5 3 3 SCOTT JORDAN VILBEKIN 00:11:05 10 3 / 3 100.00% 1 / 1 100.00% 2 / 2 100.00% 2 / 2 100.00% 0 1 1 3 4 0 0 0 1 4 4 NICOLO MELLI 00:21:56 18 6 / 8 75.00% 3 / 4 75.00% 3 / 4 75.00% 3 / 4 75.00% 1 5 6 1 0 1 0 0 2 10 5 ARMANDO LINWOOD BACOT JR 00:11:04 2 0 / 0 NaN% 0 / 0 NaN% 0 / 0 0.00% 2 / 2 100.00% 2 1 3 1 2 1 1 1 7 5 7 MELİH MAHMUTOĞLU 00:14:40 3 1 / 3 33.33% 0 / 0 NaN% 1 / 3 33.33% 0 / 0 0.00% 0 0 0 2 1 0 0 0 -1 -1 13 TARIK BİBEROVİÇ 00:26:21 18 7 / 10 70.00% 3 / 4 75.00% 4 / 6 66.67% 0 / 0 0.00% 4 0 4 2 2 3 0 0 11 7 17 ONURALP BİTİM 00:13:30 5 2 / 5 40.00% 1 / 2 50.00% 1 / 3 33.33% 0 / 0 0.00% 3 0 3 0 2 0 0 0 5 8 18 MIKAEL OLLI AXEL JANTUNEN 00:16:08 5 2 / 2 100.00% 1 / 1 100.00% 1 / 1 100.00% 0 / 0 0.00% 3 1 4 0 3 0 1 0 10 7 20 DEVON HOWARD HALL 00:28:55 11 2 / 7 28.57% 2 / 5 40.00% 0 / 2 0.00% 7 / 8 87.50% 4 0 4 2 3 3 1 0 9 12 50 BONZIE ALEXANDER COLSON II 00:06:56 0 0 / 2 0.00% 0 / 2 0.00% 0 / 0 0.00% 0 / 0 0.00% 4 1 5 0 1 0 0 0 -13 1 92 KHEM BIRCH 00:12:43 5 1 / 3 33.33% 1 / 2 50.00% 0 / 1 0.00% 3 / 3 100.00% 1 1 2 0 4 2 1 0 9 3 Team/Coaches 11 2 13 4 14 10 8 4 TOTAL 03:20:00 85 26 / 59 44.07% 14 / 33 42.42% 12 / 26 46.15% 21 / 23 91.30% 26 11 37 19 45 28 13 25 100

