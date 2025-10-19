Γαλατάσαραϊ - Φενέρμπαχτσε 76-85: Μπιμπέροβιτς και Μέλι οδήγησαν τη Φενέρ στο ντέρμπι

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς στη Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρμπαχτσε πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Γαλατάσαραϊ, επί της οποίας επιβλήθηκε με 85-76 για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Στην τέταρτη αγωνιστική του τούρκικου πρωταθλήματος, η Γαλατάσαραϊ υποδέχθηκε Φενέρμπαχτσε. Στο ντέρμπι λοιπόν της αγωνιστικής, το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους κατάφερε να πάρει τη νίκη με 85-76.

Στην πρώτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν τον έλεγχο, φτάνοντας στο 23-16, με τους γηπεδούχους ωστόσο να βγάζουν αντίδραση και να μειώνουν την απόσταση, με το τέλος του ημιχρόνου να βρίσκει τη Φενέρ μπροστά με 44-42. Το κοντινό παιχνίδι συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι (58-56), ανοίγοντας τελικά τη διαφορά στα τελευταία λεπτά.

Ρόλο πρώτου σκόρερ για τους νικητές είχαν οι Νικολό Μέλι και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, οι οποίοι σημείωσαν 18 πόντους, στους 11 ακολούθησε ο Ντέβον Χολ ενώ 10 είχε ο Γουίλμπεκιν. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε ο Τζέιμς Άλφρεντ Πάλμερ με 20 πόντους, στους 16 τελείωσε ο Φαμπιάν Κρίστοφερ, 14 είχε ο Γουίλιαμς Κάμινγκς ενώ στους 11 έφτασε ο Αχμλετ Τουντσέρ.

 

Πλέον η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι της Πόλης για την έκτη αγωνιστική της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές, την Παρασκευή (24/10, 20:30).

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 42-44, 56-58, 76-85

Team TurkeyFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1JAMES METECAN BİRSEN00:13:0620 / 30.00%0 / 30.00%0 / 00.00%2 / 2100.00%10102201-3-1
2WADE M BALDWIN IV00:23:3662 / 1315.38%2 / 922.22%0 / 40.00%2 / 2100.00%2028331053
3SCOTT JORDAN VILBEKIN00:11:05103 / 3100.00%1 / 1100.00%2 / 2100.00%2 / 2100.00%0113400014
4NICOLO MELLI00:21:56186 / 875.00%3 / 475.00%3 / 475.00%3 / 475.00%15610100210
5ARMANDO LINWOOD BACOT JR00:11:0420 / 0NaN%0 / 0NaN%0 / 00.00%2 / 2100.00%2131211175
7MELİH MAHMUTOĞLU00:14:4031 / 333.33%0 / 0NaN%1 / 333.33%0 / 00.00%00021000-1-1
13TARIK BİBEROVİÇ00:26:21187 / 1070.00%3 / 475.00%4 / 666.67%0 / 00.00%40422300117
17ONURALP BİTİM00:13:3052 / 540.00%1 / 250.00%1 / 333.33%0 / 00.00%3030200058
18MIKAEL OLLI AXEL JANTUNEN00:16:0852 / 2100.00%1 / 1100.00%1 / 1100.00%0 / 00.00%31403010107
20DEVON HOWARD HALL00:28:55112 / 728.57%2 / 540.00%0 / 20.00%7 / 887.50%40423310912
50BONZIE ALEXANDER COLSON II00:06:5600 / 20.00%0 / 20.00%0 / 00.00%0 / 00.00%41501000-131
92KHEM BIRCH00:12:4351 / 333.33%1 / 250.00%0 / 10.00%3 / 3100.00%1120421093
Team/Coaches112134141084
TOTAL03:20:008526 / 5944.07%14 / 3342.42%12 / 2646.15%21 / 2391.30%2611371945281325100

Βαθμολογία

  1. Μπεσίκτας 4-0
  2. Μπαχτσεσεχίρ 4-0
  3. Φενέρμπαχτσε 3-1
  4. Αναντολού Εφές 3-0
  5. Μερκεζεφέντι 2-2
  6. Μπούρσασπορ 2-2
  7. Μερσίν 2-2
  8. Γαλατάσαραϊ 2-2
  9. Τόφας 2-2
  10. Τραμπζονσπόρ 2-2
  11. Τουρκ Τέλεκομ 1-3
  12. Εσενλέρ Έροκσπορ 1-3
  13. Μανίσα 1-3
  14. Πέτκιμσπορ 1-3
  15. Καρσίγιακα 1-2
  16. Μπουγιουκτσεκμέτσε 0-4
