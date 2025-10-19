Γαλατάσαραϊ - Φενέρμπαχτσε 76-85: Μπιμπέροβιτς και Μέλι οδήγησαν τη Φενέρ στο ντέρμπι
Στην τέταρτη αγωνιστική του τούρκικου πρωταθλήματος, η Γαλατάσαραϊ υποδέχθηκε Φενέρμπαχτσε. Στο ντέρμπι λοιπόν της αγωνιστικής, το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους κατάφερε να πάρει τη νίκη με 85-76.
Στην πρώτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν τον έλεγχο, φτάνοντας στο 23-16, με τους γηπεδούχους ωστόσο να βγάζουν αντίδραση και να μειώνουν την απόσταση, με το τέλος του ημιχρόνου να βρίσκει τη Φενέρ μπροστά με 44-42. Το κοντινό παιχνίδι συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι (58-56), ανοίγοντας τελικά τη διαφορά στα τελευταία λεπτά.
Ρόλο πρώτου σκόρερ για τους νικητές είχαν οι Νικολό Μέλι και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, οι οποίοι σημείωσαν 18 πόντους, στους 11 ακολούθησε ο Ντέβον Χολ ενώ 10 είχε ο Γουίλμπεκιν. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε ο Τζέιμς Άλφρεντ Πάλμερ με 20 πόντους, στους 16 τελείωσε ο Φαμπιάν Κρίστοφερ, 14 είχε ο Γουίλιαμς Κάμινγκς ενώ στους 11 έφτασε ο Αχμλετ Τουντσέρ.
Πλέον η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι της Πόλης για την έκτη αγωνιστική της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές, την Παρασκευή (24/10, 20:30).
Τα δεκάλεπτα: 16-23, 42-44, 56-58, 76-85
|Team Turkey
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|JAMES METECAN BİRSEN
|00:13:06
|2
|0 / 3
|0.00%
|0 / 3
|0.00%
|0 / 0
|0.00%
|2 / 2
|100.00%
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|-3
|-1
|2
|WADE M BALDWIN IV
|00:23:36
|6
|2 / 13
|15.38%
|2 / 9
|22.22%
|0 / 4
|0.00%
|2 / 2
|100.00%
|2
|0
|2
|8
|3
|3
|1
|0
|5
|3
|3
|SCOTT JORDAN VILBEKIN
|00:11:05
|10
|3 / 3
|100.00%
|1 / 1
|100.00%
|2 / 2
|100.00%
|2 / 2
|100.00%
|0
|1
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|1
|4
|4
|NICOLO MELLI
|00:21:56
|18
|6 / 8
|75.00%
|3 / 4
|75.00%
|3 / 4
|75.00%
|3 / 4
|75.00%
|1
|5
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|10
|5
|ARMANDO LINWOOD BACOT JR
|00:11:04
|2
|0 / 0
|NaN%
|0 / 0
|NaN%
|0 / 0
|0.00%
|2 / 2
|100.00%
|2
|1
|3
|1
|2
|1
|1
|1
|7
|5
|7
|MELİH MAHMUTOĞLU
|00:14:40
|3
|1 / 3
|33.33%
|0 / 0
|NaN%
|1 / 3
|33.33%
|0 / 0
|0.00%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|-1
|-1
|13
|TARIK BİBEROVİÇ
|00:26:21
|18
|7 / 10
|70.00%
|3 / 4
|75.00%
|4 / 6
|66.67%
|0 / 0
|0.00%
|4
|0
|4
|2
|2
|3
|0
|0
|11
|7
|17
|ONURALP BİTİM
|00:13:30
|5
|2 / 5
|40.00%
|1 / 2
|50.00%
|1 / 3
|33.33%
|0 / 0
|0.00%
|3
|0
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|5
|8
|18
|MIKAEL OLLI AXEL JANTUNEN
|00:16:08
|5
|2 / 2
|100.00%
|1 / 1
|100.00%
|1 / 1
|100.00%
|0 / 0
|0.00%
|3
|1
|4
|0
|3
|0
|1
|0
|10
|7
|20
|DEVON HOWARD HALL
|00:28:55
|11
|2 / 7
|28.57%
|2 / 5
|40.00%
|0 / 2
|0.00%
|7 / 8
|87.50%
|4
|0
|4
|2
|3
|3
|1
|0
|9
|12
|50
|BONZIE ALEXANDER COLSON II
|00:06:56
|0
|0 / 2
|0.00%
|0 / 2
|0.00%
|0 / 0
|0.00%
|0 / 0
|0.00%
|4
|1
|5
|0
|1
|0
|0
|0
|-13
|1
|92
|KHEM BIRCH
|00:12:43
|5
|1 / 3
|33.33%
|1 / 2
|50.00%
|0 / 1
|0.00%
|3 / 3
|100.00%
|1
|1
|2
|0
|4
|2
|1
|0
|9
|3
|Team/Coaches
|11
|2
|13
|4
|14
|10
|8
|4
|TOTAL
|03:20:00
|85
|26 / 59
|44.07%
|14 / 33
|42.42%
|12 / 26
|46.15%
|21 / 23
|91.30%
|26
|11
|37
|19
|45
|28
|13
|25
|100
Βαθμολογία
- Μπεσίκτας 4-0
- Μπαχτσεσεχίρ 4-0
- Φενέρμπαχτσε 3-1
- Αναντολού Εφές 3-0
- Μερκεζεφέντι 2-2
- Μπούρσασπορ 2-2
- Μερσίν 2-2
- Γαλατάσαραϊ 2-2
- Τόφας 2-2
- Τραμπζονσπόρ 2-2
- Τουρκ Τέλεκομ 1-3
- Εσενλέρ Έροκσπορ 1-3
- Μανίσα 1-3
- Πέτκιμσπορ 1-3
- Καρσίγιακα 1-2
- Μπουγιουκτσεκμέτσε 0-4
