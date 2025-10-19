Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (19/10) αγώνων για τη Stoiximan GBL και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL κλείνει σήμερα, Κυριακή, (19/10) με τους δύο αγώνες των αιωνίων. Στις 13:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανιώνιο (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) και στις 16:00 ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Ρόδο για να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

Στις υπόλοιπες λίγκες της Ευρώπης ξεχωρίζει το τούρκικο ντέρμπι ανάμεσα στη Γαλατάσαραϊ και τη Φενέρμπαχτσε (15:30, Cosmote Sport 4) και απο την Ισπανία οι αναμέτρησεις της Γέιδα με τη Βαλένθια (16:00, Cosmote Sport 5) και της Ουνικάχα Μάλαγα με τη Μπαρτσελόνα (20:00, Cosmote Sport 4)

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας