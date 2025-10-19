Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Που θα δείτε τις αναμετρήσεις των «αιωνίων» για τη Stoiximan GBL και τα παιχνίδια από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης
Η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL κλείνει σήμερα, Κυριακή, (19/10) με τους δύο αγώνες των αιωνίων. Στις 13:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανιώνιο (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) και στις 16:00 ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Ρόδο για να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).
Στις υπόλοιπες λίγκες της Ευρώπης ξεχωρίζει το τούρκικο ντέρμπι ανάμεσα στη Γαλατάσαραϊ και τη Φενέρμπαχτσε (15:30, Cosmote Sport 4) και απο την Ισπανία οι αναμέτρησεις της Γέιδα με τη Βαλένθια (16:00, Cosmote Sport 5) και της Ουνικάχα Μάλαγα με τη Μπαρτσελόνα (20:00, Cosmote Sport 4)
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Ολυμπιακός - Πανιώνιος (13:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Γαλατάσαραϊ - Φενέρμπαχτσε (15:30, Cosmote Sport 4)
- Κολοσσός - Παναθηναϊκός (16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Γείδα - Βαλένθια (16:00, Cosmote Sport 5)
- Ουνικάχα Μάλαγα - Μπαρτσελόνα (20:00, Cosmote Sport 4)
