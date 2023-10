Ένα τρίποντο του Αμπρίνες στο 1:26 πριν από το τέλος του αγώνα στο ΣΕΦ έφερε την Μπαρτσελόνα σε θέση... νίκης. Η Euroleague παρουσίασε το play που είχε ετοιμάσει ο Ρότζερ Γκριμάου.

Την περασμένη Παρασκευή (13/10) η Μπαρτσελόνα κατάφερε να επικρατήσει του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ πραγματοποιώντας αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Η στιγμή που αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του ματς ήταν στο 1:26 πριν από το τέλος του αγώνα και με το σκορ στο 66-69 υπέρ των Καταλανών.

Στο τάιμ άουτ, ο Ρότζερ Γκριμάου είχε σχεδιάσει ένα συγκεκριμένο «play» από το οποίο ο Άλεξ Αμπρίνες θα έπαιρνε τη μπάλα από handoff του Λαπροβίτολα και θα «εκτελούσε» για τρεις.

Όπερ και εγένετο. Ο Ισπανός ευστόχησε σε ένα καλό σουτ που «δημιουργήθηκε» από το play και η Μπαρτσελόνα πήρε προβάδισμα νίκης με 66-72 σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό για το τέλος.

Here’s what coach Grimau drew during a timeout with less than 2 minutes left on the clock 👀



Succesful ATO plays 💯#EuroLeagueBreakdown | @FCBbasket pic.twitter.com/rvrM1s3Rh7