Πριν από το τζάμπολ του... γερμανικού «clasico» στην Euroleague, Μπάγερν και Άλμπα Βερολίνου τίμησαν τους Γερμανούς παίκτες που στέφθηκαν Πρωταθλητές Κόσμου στη Μανίλα.

Δεν πέρασε καλά-καλά ένας μήνας από την ημέρα που η Γερμανία στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια έχοντας κερδίσει στον μεγάλο τελικό του Mundobasket τη Σερβία.

Τρεις από τους παίκτες που βρέθηκαν στα παρκέ της Μανίλα και κρέμασαν στο στήθος το χρυσό μετάλλιο έμελλε να διασταυρώσουν τα ξίφη τους στην πρεμιέρα της Euroleague.

Ο λόγος για του Άιζακ Μπόνγκα και Νιλς Γκιφάι από πλευράς της Μπάγερν και τον Γιοχάνες Τίμαν από την πλευρά της Άλμπα Βερολίνου, οι οποίοι δέχθηκαν τιμητικές διακρίσεις πριν από τον «γερμανικό εμφύλιο» για την πρεμιέρα της Euroleague.

Honoring the 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭 𝓒𝓱𝓪𝓶𝓹𝓼 from @FCBBasketball and @albaberlin 🏆 pic.twitter.com/Ap8cu0TZ8o