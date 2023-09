Μπαρτζώκας: «Το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα είναι μακράν το πιο δύσκολο εκτός έδρας» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να επιλέξει το πιο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι στην Euroleague.

Κατά τη διάρκεια της Media Day του Ολυμπιακού για την Euroleague, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για το πιο δύσκολο παιχνίδι της ομάδας του μακριά από το ΣΕΦ.

«Μακράν αυτό με τον Ερυθρό Αστέρα» ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του προπονητή των «ερυθρολεύκων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός έχει να νικήσει στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα από τον Δεκέμβριο του 2020 και έκτοτε έχει γνωρίσει δύο σερί ήττες.

“Toughest away game in EuroLeague” but coach edition 🎤



Georgios Bartzokas got his pick 👀 pic.twitter.com/u4PuSMhAP2