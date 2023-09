Βεζένκοβ: «Θα είναι δύσκολο να μην κλάψει ο Σπανούλης, άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη, λίγο πριν αρχίσει η τελετή της απόσυρσης της φανέλας του «V-Span».

Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι ένας από τους πολλούς καλεσμένος στη γιορτή της απόσυρσης της φανέλας του Βασίλη Σπανούλη. Ο Βούλγαρος φόργουορντ των Σακραμέντο Κινγκς έκανε έκπληξη στον άλλοτε συμπαίκτη του, δίνοντας το παρών στο gala που προηγήθηκε της εκδήλωσης και δεν θα μπορούσε να λείπει από την τελετή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

«Πιστεύω ότι με την συγκεκριμένη εκδήλωση θα είναι δύσκολο να μην κλάψει ο Σπανούλης. Κάποια στιγμή θα λυγίσει», είπε ο Βεζένκοβ στην κάμερα της Nova. Και συνέχισε: «Ο κόσμος είναι πραγματικά απίστευτος. Ο Βασίλης άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού με τις αποφάσεις του και τον τρόπο που ηγήθηκε της ομάδας».

