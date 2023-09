Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ρωτήθηκε για το status του Ίφε Λούντμπεργκ και ξεκαθάρισε ότι ο Δανός γκαρντ δεν αποτελεί μέρος του ρόστερ της Βίρτους Μπολόνια για τη σεζόν 2023/24.

O Ίφε Λούντμπεργκ δεν υπολογίζεται από τον Σέρτζιο Σκαριόλο ενόψει της σεζόν 2023/24 και αναμένεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τη Βίρτους Μπολόνια.

Σε ερώτηση, μάλιστα για τα δεδομένα που επικρατούν όσον αφορά τον Δανό γκαρντ και την παρουσία του στην ιταλική ομάδα, ο Σκαριόλο ήταν ξεκάθαρος: «Ο Ίφε Λούντμπεργκ δεν υπολογίζεται ως απουσία για εμάς. Δεν θα είναι μέλος του ρόστερ της Βίρτους».

Ο 28χρονος γκαρντ εντάχθηκε στη Βίρτους το 2022 έπειτα από μια διετία στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, σημειώνοντας 9.1 πόντους, 2.3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 0.8 κλεψίματα μ.ό. σε 68 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

«Η απόφαση έχει να κάνει με τη διοίκηση. Ο Ίφε προπονείται με επαγγελματισμό και σοβαρότητα» πρόσθεσε ο προπονητής των Μπολονέζων, εξηγώντας πως: «Υπάρχουν αποφάσεις που σχετίζονται με την ισορροπία των διαθέσιμων πόρων. Δεν έχει σημασία ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις, πρέπει να προσαρμοστείς να είσαι ενωμένος».

