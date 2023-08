Ο Τζέριαν Γκραντ «πάτησε» το πόδι του στην Ελλάδα και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Ο Τζέριαν Γκραντ έγινε το επόμενο νέο μέλος του Παναθηναϊκού που φτάνει στην Αθήνα, προκειμένου να ξεκινήσει τη σκληρή δουλειά με τους συμπαίκτες του, ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.

«Έχουμε ομάδα με προπονητή και παίκτες νικητές, θα δώσουμε την καρδιά μας», δήλωσε στο αεροδρόμιο ο Αμερικανός γκαρντ.

«Είμαι ενθουσιασμένος. Είμαι έτοιμος να πιάσω δουλειά, είμαι έτοιμος να κερδίσω μερικά παιχνίδια κι είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος», συμπλήρωσε.

Ενώ σε ερώτηση για τον προπονητή της ομάδας και τους νέους του συμπαίκτες, ο Αμερικανός γκαρντ απάντησε πως: «Βλέπω πολλούς νικητές… Ο προπονητής έχει κερδίσει τίτλους, έχουμε παίκτες με διακρίσεις. Είμαι ευγνώμων που θα είμαι ανάμεσά τους, θα μάθω πράγματα και όπως είπα να κερδίσουμε παιχνίδια!».

Στη συνέχεια, ο Γκραντ αναφέρθηκε στους στόχους για τη νέα σεζόν τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο: «Θέλουμε να κερδίζουμε, ο στόχος της ομάδας είναι να κερδίζει. Κάθε φορά που παρουσιαζόμαστε στο γήπεδο, θέλουμε να κερδίζουμε το παιχνίδι. Σε προσωπικό επίπεδο, στόχος μου είναι να γίνομαι καλύτερος εντός της σεζόν».

Αναφορικά με τον κόσμο του Παναθηναϊκού και το αν ανυπομονεί να αγωνιστεί σε γεμάτο ΟΑΚΑ, τόνισε: «Ναι! Όταν υπέγραψα ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπαν όλοι οι φίλοι μου που έχουν παίξει στην ομάδα, που έχουν παίξει στην Euroleague. Μου περιέγραψαν πως ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι φοβερός, οπότε είμαι έτοιμος να μπω στο ΟΑΚΑ και να παίξω για εκείνους».

Τέλος, έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού: «Είμαστε έτοιμοι! Θα δώσουμε και την καρδιά μας, θα βοηθήσουμε να κερδίσουμε παιχνίδια και ανυπομονούμε να είμαστε μπροστά σας παιδιά!».

Θυμίζουμε ότι η πλειοψηφία των παικτών του Παναθηναϊκού, με εξαίρεση τους διεθνείς του, είναι ήδη στη χώρα μας, ενώ κατέφθασε και ο προπονητής της ομάδας Εργκίν Αταμάν.

Straight from the States 🇺🇸



Great having you here, @JerianGrant ☘️ pic.twitter.com/KXvlf0Zigq