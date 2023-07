Παίκτης της Βαλένθια μέχρι το 2026 είναι ο Νέιτ Ρόβερς.

Ενίσχυση στο «4» για τη Βαλένθια. Η ομάδα από την Ισπανία ανακοίνωσε την απόκτηση του Νέιτ Ρόβερς μέχρι το 2026. Τη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στη Ρέτζιο Εμίλια.

Με τον ιταλικό σύλλογο μέτρησε 9,6 πόντους και 4,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ήταν εξαιρετικός στο μακρινό σουτ, κάτι που δείχνει και το ποσοστό που είχε στα τρίποντα (40%).

Πριν από δύο εβδομάδες, η Βαλένθια έκανε δικό της και τον Κάσιους Ρόμπερτσον που την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Ομπραδόιρο.

