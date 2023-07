Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάσιους Ρόμπερτσον που την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Ομπραδόιρο.

Συνεχίζει να ενισχύεται η Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα έκανε δικό της με κάθε επισημότητα τον Κάσιους Ρόμπερτσον. Ο γκαρντ από τον Καναδά μέτρησε 17.4 πόντους και 2.3 ασίστ ανά ματς με τη φανέλα της Ομπραδόιρο στο ισπανικό πρωτάθλημα. Στο ξεκίνημα της περσινής αγωνιστικής περιόδου, έπαιξε στη Ρέτζιο Εμίλια με 9.3 πόντους και 1.7 ασίστ σε 11 ματς.

Ο Ρόμπερτσον υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2025 και θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις στην περιφέρεια της Βαλένθια σε μια ακόμη απαιτητική σεζόν σε Euroleague και Liga Endesa. Ένας εξαιρετικός σκόρερ στην... μηχανή της Βαλένθια.

