Συνεχίζεται η ενίσχυση της Βιλερμπάν. Η ομάδα από τη Γαλλία έκανε δικό της με κάθε επισημότητα τον Μάικ Σκοτ που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Γαλλίας με τη Νανσί.

Πρόκειται για έναν power forward με εμπειρία από το ΝΒΑ, καθώς στο παρελθόν έπαιξε σε Χοκς, Γουίζαρντς, Κλίπερς και Σίξερς. Κορυφαία του σεζόν σε επίπεδο σκοραρίσματος στο ΝΒΑ το 2013-14, όταν είχε 9.6 πόντους μέσο όρο. Καλός σουτέρ τριών ποντών που στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη σούταρε με 36%. Συνολικά έχει πατήσει παρκέ σε 612 ματς στο ΝΒΑ.

