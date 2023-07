Παίκτης της Βιλερμπάν είναι και επίσημα ο Πάρις Λι.

Στη Γαλλία θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Πάρις Λι. Ο γκαρντ που την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφει στη Γαλλία, αφού τη σεζόν 2021-22 φόρεσε τη φανέλα της Μονακό

Με τη φανέλα των πράσινων μέτρησε 11.2 πόντους και 3.8 ασίστ κατά μέσο όρο στη Euroleague, ενώ βοήθησε πολύ και στην περιφερειακή άμυνα, κάνοντας αρκετά κλεψίματα στα ματς.

Here we go ✔️



Paris Lee renforce LDLC ASVEL, le meneur de jeu arrive en provenance du Panathinaikos et fera partie de l’effectif villeurbannais la saison prochaine ! 💪



🗞️ Plus d’infos : https://t.co/P49AGT5Fwp#LDLCASVEL pic.twitter.com/Fc39d5JgIE