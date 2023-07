Ο Παρις Λι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βιλερμπάν, μετά το πέρασμα του από τον Παναθηναϊκό.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο Πάρις Λι αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό. Ο 28χρονος γκαρντ είχε option στο συμβόλαιο του, την οποία μπορούσε να ενεργοποιήσει το τριφύλλι, αλλά επέλεξε να μην το κάνει. Έτσι ο Λι αναζήτησε τον νέο σταθμό της καριέρας του και αυτός θα είναι σύμφωνα με το Basketnews και τον Ντονάτας Ουρμπόνας, η Βιλερμπάν. Ο point guard ήρθε σε συμφωνία με τον σύλλογο από τη Λυών και θα συνεχίσει να παίζει στη Euroleague.

Φέτος αγωνίστηκε σε 33 ματς στη Euroleague με τον Παναθηναϊκό, τα 17 ως βασικός και είχε 9.1 πόντους, 3.1 ασίστ και 1.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ συγκέντρωσε 8.6 στην αξιολόγηση.

Paris Lee is finalizing an agreement with ASVEL Villeurbanne, per sources.