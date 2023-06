Ο Πάρις Λι δεν συνεχίζει στον Παναθηναϊκό όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι.

Το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του θα γράψει ο Πάρις Λι μακριά από τον Παναθηναϊκό. Ο 28χρονοσ point guard δεν συνεχίζει στους πράσινους όπως ενημέρωσε η ομάδα του Αταμάν. Το τριφύλλι τόνισε πως ήταν τιμή του που οι δυο πλευρές συνεργάστηκαν και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Ο Λι είχε option στο συμβόλαιο του, την οποία μπορούσε να ενεργοποιήσει το τριφύλλι, αλλά επέλεξε να μην το κάνει. Είχε υπογράψει για 1+1 χρόνια.

Φέτος αγωνίστηκε σε 33 ματς στη Euroleague με τον Παναθηναϊκό, τα 17 ως βασικός και είχε 9.1 πόντους, 3.1 ασίστ και 1.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ συγκέντρωσε 8.6 στην αξιολόγηση.

