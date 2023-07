Καμπάτσο: «Φεύγω γεμάτος αγάπη»

Ο Φακούντο Καμπάτσο αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα και ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Φακούντο Καμπάτσο έστειλε το δικό του αποχαιρετισμό στον Ερυθρό Αστέρα και ενώ ετοιμάζεται να φορέσει για άλλη μία φορά τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αργεντινός γκαρντ είχε επιλέξει την ομάδα από τη Σερβία όταν έμεινε ελεύθερος από το ΝΒΑ, ωστόσο μετά από μία σεζόν, η οποία δεν ήταν ολόκληρη και λόγω της καθυστερημένης μεταγραφής του, αλλά και εξαιτίας της τιμωρίας που κουβαλούσε ο Αστέρας και δεν του επέτρεπε να αγωνιστεί, ετοιμάζεται για άλλες πολιτείες.

Όσα έγραψε ο Καμπάτσο στο twitter:

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το απίστευτο συναίσθημα να παίζεις με τόσους παθιασμένους ανθρώπους στο πλευρό σου. Ευχαριστώ τον Ερυθρό Αστέρα για αυτούς τους κοινούς μήνες. (σ.σ.: Ευχαριστώ) τη διοίκηση, όλα τα μέλη του προπονητικού επιτελείου, τους συμπαίκτες μου και τους όμορφους θαυμαστές τους. Φεύγω γεμάτος αγάπη».

I will never forget that incredible feeling of playing with so many passionate people on your side. Thank you Red Star for these shared months. To the management, to all the members of the coaching staff, to my teammates and to their beautiful fans. I leave full of love.❤️🤍 pic.twitter.com/K5A0hUsBjS