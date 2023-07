Ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου βρίσκεται στη Μαδρίτη, είναι ο Φακούντο Καμπάτσο, με τον Ερυθρό Αστέρα να τον αποχαιρετά.

Ο Φακούντο Καμπάτσο αποτελεί παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Αργεντίνος που έφτασε την περσινή σεζόν, μεσούσης της περιόδου στη Σερβία, αφήνει τα «ερυθρόλευκα» με φόντο τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Είναι κοινό μυστικό πως οι Μαδριλένοι του προσφέρουν γη και ύδωρ για να επιστρέψει στην Ισπανία και ο Καμπάτσο είναι πλέον ελεύθερος να βάλει την υπογραφή του.

Ο Ερυθρός Αστέρας του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του με τη φανέλα του γεμάτη από στιγμές στο Βελιγράδι. Την περασμένη σεζόν ο Καμπάτσο πρόλαβε να αγωνιστεί, ένεκα της τιμωρίας των Σέρβων, σε εννέα παιχνίδια της EuroLeague με 15 πόντους, 5.9 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ μέσο όρο.

Prvotimac Crvene zvezde i reprezentativac Argentine Fakundo Kampaco nije više igrač našeg kluba.



Thank you @facucampazzo and good luck. You will always be a part of Red and White Family! 🔴⚪️#kkcz #WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica pic.twitter.com/IKZFYbUZBj