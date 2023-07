Ο Τζαλίν Σμιθ δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άλμπα Βερολίνου. Και τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστή η επόμενη του ομάδα.

Ο Τζαλίν Σμιθ έβγαλε τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου μετά από δύο σεζόν και πλέον αναζητεί τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ο Σμιθ διαθέτει κροατικό διαβατήριο, με τον μάνατζερ του Μισκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο της Παρτίζαν για τη μετακίνηση του Γιαμ Μαντάρ στη Φενέρμπαχτσε, να εξηγεί ότι η επόμενη ομάδα του πελάτη του θα γίνει γνωστή σύντομα.

Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, με την Άλμπα να μην κατακτά τον τίτλο στη Γερμανία, ο 28χρονος γκαρντ μέτρησε 9.9 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 37% στα σουτ τριών πόντων.

