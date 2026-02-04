Πού θα δείτε τον αγώνα της Καρδίτσας με την Άλμπα Βερολίνου για το BCL

Η Καρδίτσα δοκιμάζεται στην Uber Arena απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου (4/2, 21:00), για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των «16» του BCL.

Η Καρδίτσα έχασε το εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας από τη Μύκονο και πλέον στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Άλμπα Βερολίνου στην Uber Arena (4/2, 21:00), στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των «16» του BCL.

Οι Θεσσαλοί διανύουν μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους της ιστορίας τους, με συνεχόμενους και δύσκολους αγώνες, έχοντας γνωρίσει δύο ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο Group J.

Τα αλλεπάλληλα ταξίδια και τα αρνητικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη έχουν επιβαρύνει σωματικά και πνευματικά την Καρδίτσα, η οποία καλείται να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στους Γερμανούς.

Από την άλλη πλευρά, η Άλμπα μετρά μία νίκη και μία ήττα, με τη δεύτερη να έρχεται την περασμένη εβδομάδα εκτός έδρας από την ΑΕΚ με 88-80, ενώ στην πρεμιέρα είχε επικρατήσει της Τόφας στην Προύσα με 90-94.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 4.

Group J - Κατάταξη