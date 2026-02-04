Η μεγάλη εμφάνιση του Μπράντον Τζέφερσον, αλλά και του Νόα Χόρχλερ δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα στο φινάλε (84-80) για την Καρδίτσα από την Άλμπα στο Βερολίνο.

Παρότι είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα η Καρδίτσα έμεινε από δυνάμεις στο τέλος και ηττήθηκε (84-80) από την Άλμπα Βερολίνου στην Uber Arena στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των «16» του BCL.

Οι Θεσσαλοί γνώρισαν την τρίτη ήττα σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο Group J. Ο Μπράντον Τζέφερσον τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, ενώ ο Νόα Χόρχλερ ήταν καταπληκτικός με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την Άλμπα ο Τζακλ Καγίλ είχε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Τζάστιν Μπιν είχε 14 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Άλμπα Βερολίνου-Καρδίτσα: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Καρδίτσα ξάφνιασε την Άλμπα και με πρωταγωνιστές τους Ντέμιεν Τζέφερσον και Νόα Χόρχλερ βρέθηκε στο +9 (15-24 στο 10’). Η Γερμανική ομάδα προσπάθησε με τον Μάρτιν Χέρμανσον να πλησιάσει και παρότι είχε στο πρώτο 20λεπτο 10 ασίστ για 12 λάθη μπόρεσε να «ροκανίσει» τη διαφορά, καθώς συνέδραμαν επιθετικά και οι Τζακ Καγίλ και Τζάστιν Μπιν που είχαν 9 και 6 πόντους αντίστοιχα στο πρώτο μέρος.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου ήταν πιο συμπαγής αμυντικά και είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας επιθετικά και είχε τον πλήρη έλεγχο. Οι 14 ασίστ για 9 λάθη και τα υψηλά ποσοστά στα τρίποντα (46.15% με 6/13) εξηγούν γιατί η Θεσσαλική ομάδα είχε το προβάδισμα στο πρώτο 20λεπτο.

