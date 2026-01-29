Οι πανηγυρισμοί του κόσμου με τους παίκτες και το ποδοσφαιρικό τμήμα, ξεχώρισε στην παρακάμερα της νίκης της ΑΕΚ επί της Άλμπα.

Η ΑΕΚ επικράτησε στην... καυτή ατμόσφαιρα της «Sunel Arena» της Άλμπα Βερολίνου (88-80), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έμεινε αήττητη μετά και την 2η αγωνιστική, με την Άλμπα και την Τόφας να ισοβαθμούν στο 1-1 και την Καρδίτσα να είναι η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη.

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ, μέσω της παρακάμερας του αγώνα, κράτησε τα καλύτερα στιγμιότυπα. Μεταξύ άλλων, φαίνεται το... πάρτι που έστησαν στις κερκίδες οι παίκτες με του οπαδούς, αλλά και το ποδοσφαιρικό τμήμα που έζησε έντονα την αναμέτρηση.