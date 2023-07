Με μία φοβερή ανάρτηση υποδέχθηκε η Βίρτους Μπολόνια το νέο της μεταγραφικό απόκτημα, Ντεβόντε Κάκοκ, «ζητώντας» να φέρει τους άλλοτε συμπαίκτες του ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις.

Αν μιλάμε για μια ευφάνταστη ανάρτηση ως follow up σε ανακοίνωση, σίγουρα μπορούμε να εστιάσουμε σε εκείνη της Βίρτους Μπολόνια. Οι Ιταλοί ήρθαν σε συμφωνία με τον Ντεβόντε Κάκοκ που την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Παρόλα αυτά, στο βιογραφικό του φέρει τον τίτλο του πρωταθλητή με τους Λέικερς πίσω στο 2020, όπου ήταν στους «λιμνάνθρωπους» με τον... Κώστα Αντετοκούνμπο και τους Άντονι Ντέιβις και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Αυτή τη συνθήκη θέλησαν να σχολιάσουν οι άνθρωποι της Βίρτους που έγραψαν χαρακτηριστικά: «Αν θέλεις να φέρεις τους φίλους σου εδώ, υπάρχει αρκετός χώρος στη Μπολόνια».

If you wanna bring your friends over, we have plenty of space in Bologna 😄💍 pic.twitter.com/MUMgaxz1gm