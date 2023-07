Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο για την απόκτηση του Κώστα Σλούκα, ο οποίος θα φοράει τα πράσινα τα τρία επόμενα χρόνια.

Ο 33χρονος διεθνής γκαρντ πήρε την μεγάλη απόφαση να μετακομίσει από τον έναν «αιώνιο» στον άλλον και να γίνει μέλος του Παναθηναϊκού έως το 2026.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Σλούκα και λίγο αργότερα ετοίμασε ένα βίντεο για αυτήν την μεγάλη μεταγραφή της δεκαετίας.

